https://ria.ru/20231023/obstrel-1904618455.html
ВСУ снизили интенсивность обстрелов Белгородской области
ВСУ снизили интенсивность обстрелов Белгородской области - РИА Новости, 23.10.2023
ВСУ снизили интенсивность обстрелов Белгородской области
Интенсивность обстрелов приграничных районов Белгородской области со стороны Украины остается низкой третий день подряд, следует из статистики губернатора... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T11:49
2023-10-23T11:49
2023-10-23T11:49
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БЕЛГОРОД, 23 окт - РИА Новости. Интенсивность обстрелов приграничных районов Белгородской области со стороны Украины остается низкой третий день подряд, следует из статистики губернатора региона Вячеслава Гладкова в Telegram-канале. В своем Telegram-канале в понедельник губернатор опубликовал сводку о нанесенных ВСУ ударах по региону. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли четыре района 16 снарядами, в том числе пять взрывных устройств было сброшено с дронов. Под Белгородом системой ПВО сбили один украинский беспилотник. По информации главы региона, 22 октября ни в одном из населенных пунктов области пострадавших и разрушений нет. Ситуация с обстрелами в области продолжает оставаться на низком уровне уже третий день подряд. По данным из статистики, в пятницу было выпущено всего 15 снарядов по территории области, а в субботу - 27. Сравнивая эти цифры со средним числом обстрелов за день в сентябре, которое составляло 92, и более низким значением около 60 в октябре, можно сделать вывод о низкой частоте обстрелов в регионе даже с учетом последних данных начиная с пятницы. "В Борисовском районе на окраине села Цаповка с квадрокоптера сброшено одно взрывное устройство. Пострадавших и разрушений нет. В Грайворонском городском округе по селу Дроновка выпущен один минометный снаряд. В селе Сподарюшино с БПЛА сброшено два взрывных устройства", - написал Гладков. Он добавил, что в Краснояружском районе 4 раза из артиллерии обстреляна окраина села Вязовое. В Шебекинском гор округе по селу Новая Таволжанка и хутору Стадников выпущено в сумме 4 минометных снаряда, по МАПП "Шебекино" – два гранатометных выстрела. В селе Муром с дрона сброшено два осколочных боеприпаса. В Яковлевском округе в районе села Задельное силами ПВО сбит беспилотник самолетного типа, уточнил глава области. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20230725/sotsspravedlivost-1886046375.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, белгород
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгород
ВСУ снизили интенсивность обстрелов Белгородской области
Гладков: ВСУ выпустили 16 снарядов по четырем районам Белгородской области
БЕЛГОРОД, 23 окт - РИА Новости.
Интенсивность обстрелов приграничных районов Белгородской области со стороны Украины остается низкой третий день подряд, следует из статистики губернатора региона Вячеслава Гладкова в Telegram-канале
.
В своем Telegram-канале в понедельник губернатор опубликовал сводку о нанесенных ВСУ
ударах по региону. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли четыре района 16 снарядами, в том числе пять взрывных устройств было сброшено с дронов. Под Белгородом
системой ПВО сбили один украинский беспилотник. По информации главы региона, 22 октября ни в одном из населенных пунктов области пострадавших и разрушений нет.
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Ситуация с обстрелами в области продолжает оставаться на низком уровне уже третий день подряд. По данным из статистики, в пятницу было выпущено всего 15 снарядов по территории области, а в субботу - 27. Сравнивая эти цифры со средним числом обстрелов за день в сентябре, которое составляло 92, и более низким значением около 60 в октябре, можно сделать вывод о низкой частоте обстрелов в регионе даже с учетом последних данных начиная с пятницы.
"В Борисовском районе на окраине села Цаповка с квадрокоптера сброшено одно взрывное устройство. Пострадавших и разрушений нет. В Грайворонском городском округе по селу Дроновка выпущен один минометный снаряд. В селе Сподарюшино с БПЛА сброшено два взрывных устройства", - написал Гладков.
Он добавил, что в Краснояружском районе 4 раза из артиллерии обстреляна окраина села Вязовое. В Шебекинском гор округе по селу Новая Таволжанка и хутору Стадников выпущено в сумме 4 минометных снаряда, по МАПП "Шебекино" – два гранатометных выстрела. В селе Муром
с дрона сброшено два осколочных боеприпаса. В Яковлевском округе в районе села Задельное силами ПВО сбит беспилотник самолетного типа, уточнил глава области.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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