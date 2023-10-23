https://ria.ru/20231023/obstrel-1904603632.html
При обстреле Донецка погиб человек
При обстреле Донецка погиб человек - РИА Новости, 23.10.2023
При обстреле Донецка погиб человек
Один человек погиб и трое получили ранения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T10:44
2023-10-23T10:44
2023-10-23T11:06
специальная военная операция на украине
донецк
алексей кулемзин (донецк)
куйбышевский район
происшествия
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ДОНЕЦК, 23 окт – РИА Новости. Один человек погиб и трое получили ранения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале."В результате обстрела Куйбышевского района по улице Чехословацкой погибла женщина 1951 года рождения", - написал Кулемзин.Он отметил, что при обстреле также ранены мужчина 1995 года рождения и женщина 1970 года рождения (в районе Кремлевского проспекта), еще один мужчина получил ранение по улице Абросимова.Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html
донецк
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донецк, алексей кулемзин (донецк), куйбышевский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Куйбышевский район, Происшествия
При обстреле Донецка погиб человек
Мэр Кулемзин: при обстреле Донецка один человек погиб и трое пострадали