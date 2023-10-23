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ВСУ за сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР, заявили в республике - РИА Новости, 23.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:26 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/obstrel-1904568148.html
ВСУ за сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР, заявили в республике
ВСУ за сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР, заявили в республике - РИА Новости, 23.10.2023
ВСУ за сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР, заявили в республике
Украинские войска за прошедшие сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 90 боеприпасов, сообщило представительство республики в Совместном центре... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T00:26
2023-10-23T00:26
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
донецк
сцкк
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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 90 боеприпасов, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. &quot;За истекшие сутки представительство сообщало о 24 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... На донецком направлении противник совершил десять обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На горловском - 14 обстрелов из артиллерии 152 миллиметра&quot;, - говорится в сообщении представительства.Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 90 различных боеприпасов. Под огнем за прошедшие сутки оказались Донецк и Горловка. Также сообщается о ранении одной мирной жительницы в Макеевке. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 62 обстрела.
https://ria.ru/20231023/obstrel-1904565895.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, СЦКК
ВСУ за сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР, заявили в республике

СЦКК: ВСУ за сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 90 боеприпасов, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
«

"За истекшие сутки представительство сообщало о 24 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... На донецком направлении противник совершил десять обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На горловском - 14 обстрелов из артиллерии 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства.

Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 90 различных боеприпасов.
Под огнем за прошедшие сутки оказались Донецк и Горловка. Также сообщается о ранении одной мирной жительницы в Макеевке.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 62 обстрела.
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
00:01
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонецкСЦКК
 
 
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