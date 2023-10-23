https://ria.ru/20231023/obstrel-1904568148.html

ВСУ за сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР, заявили в республике

ВСУ за сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР, заявили в республике - РИА Новости, 23.10.2023

ВСУ за сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР, заявили в республике

Украинские войска за прошедшие сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 90 боеприпасов, сообщило представительство республики в Совместном центре... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T00:26

2023-10-23T00:26

2023-10-23T00:26

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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 90 боеприпасов, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "За истекшие сутки представительство сообщало о 24 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... На донецком направлении противник совершил десять обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На горловском - 14 обстрелов из артиллерии 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства.Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 90 различных боеприпасов. Под огнем за прошедшие сутки оказались Донецк и Горловка. Также сообщается о ранении одной мирной жительницы в Макеевке. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 62 обстрела.

https://ria.ru/20231023/obstrel-1904565895.html

донецкая народная республика

украина

донецк

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в мире, донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк