https://ria.ru/20231023/nauka-1904151420.html
В России нашли необычный метод переработки углекислоты
В России нашли необычный метод переработки углекислоты - РИА Новости, 23.10.2023
В России нашли необычный метод переработки углекислоты
Метод одновременной утилизации углекислого газа и получения порошков оксидов металлов создали ученые ТюмГУ и ТПУ. По их словам, процесс отличается высокой... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T03:00
2023-10-23T03:00
2023-10-23T03:00
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Метод одновременной утилизации углекислого газа и получения порошков оксидов металлов создали ученые ТюмГУ и ТПУ. По их словам, процесс отличается высокой энергоэффективностью, а из получаемых порошков можно производить качественную керамику для большого спектра задач. Результаты опубликованы в журнале Ceramics International.Неконтролируемые выбросы углекислоты и других климатически активных газов, приводящие к парниковому эффекту, – одна из главных причин современных экологических проблем, сообщили ученые.Среди распространенных путей сокращения выбросов углекислого газа (СО2) выделяют два ключевых подхода: технологии хранения, предполагающие его консервацию в земной породе, и технологии применения, использующие газ в различных производственных процессах.Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) и Томского политехнического университета (ТПУ) создали метод получения нано- и ультрадисперсных порошков оксидов металлов, использующий углекислый газ в качестве исходного газообразного реагента."Мы создали способ синтеза оксидов металлов в импульсной плазме дугового разряда, где СО2 служит рабочей средой, при этом его разложение происходит не только за счет прямого действия плазмы, но и за счет дополнительных экзотермических реакций окисления металла", – рассказал заведующий лабораторией ресурсоэффективных технологий термической переработки биомассы Института X-BIO Иван Шаненков.Как объяснили авторы, из полученных по новой технологии порошков оксида алюминия можно изготовить керамические изделия с высокими физико-механическими свойствами, на уровне лучших аналогов. Керамика из порошков оксидов титана может использоваться в качестве фотокатализаторов для получения водорода, а из оксидов железа – как высокомагнитный и радиопоглощающий материал.Уникальная особенность нового подхода в том, что количество затрачиваемой энергии для реализации процесса позволяет переработать в три раза больше углекислоты, чем предполагает стандартная энтальпия разложения СО2. Другими словами, эффективность использования энергии при конверсии углекислого газа составляет около 300%, объяснили создатели. По их словам, этот показатель у наилучших аналогов составляет не более 80%."После образования электрической дуги в уникальном ускорителе, созданном коллегами из ТПУ, формируется плазма, которая затем ускоряется, вовлекая в свое движение металлические частицы с поверхности электродов. Попадая в рабочую камеру с углекислым газом и вступая с ним в реакцию, плазма приводит к его разложению и окислению металлических частиц", – сообщил Шаненков.Скорость вылета плазмы составляет несколько километров в секунду, а в самой плазме формируются настолько высокие температура и давление, что это приводит к синтезу новых соединений в виде нано- и ультрадисперсных частиц, объяснил ученый."Аналогичные исследования по применению плазмы для утилизации СО2 в основном направлены на получение жидких и газообразных продуктов. Наш метод выгодно отличается тем, что позволяет получать твердые вещества в форме порошков, чего ранее никто не делал", – отметил Шаненков.Получение объемных керамических изделий происходило с использованием установки искрового плазменного спекания, сообщили ученые.Финансирование выполнялось в рамках программы Министерства науки и высшего образования РФ по созданию молодежных лабораторий, проект FEWZ-2024-0013.
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россия, наука, университетская наука, навигатор абитуриента, тюменский государственный университет, томский политехнический университет, экология в россии
Наука, Россия, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Тюменский государственный университет, Томский политехнический университет, Экология в России
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.
Метод одновременной утилизации углекислого газа и получения порошков оксидов металлов создали ученые ТюмГУ
и ТПУ
. По их словам, процесс отличается высокой энергоэффективностью, а из получаемых порошков можно производить качественную керамику для большого спектра задач. Результаты опубликованы в журнале Ceramics International
.
Неконтролируемые выбросы углекислоты и других климатически активных газов, приводящие к парниковому эффекту, – одна из главных причин современных экологических проблем, сообщили ученые.
Среди распространенных путей сокращения выбросов углекислого газа (СО2) выделяют два ключевых подхода: технологии хранения, предполагающие его консервацию в земной породе, и технологии применения, использующие газ в различных производственных процессах.
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Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) и Томского политехнического университета (ТПУ) создали метод получения нано- и ультрадисперсных порошков оксидов металлов, использующий углекислый газ в качестве исходного газообразного реагента.
«
"Мы создали способ синтеза оксидов металлов в импульсной плазме дугового разряда, где СО2 служит рабочей средой, при этом его разложение происходит не только за счет прямого действия плазмы, но и за счет дополнительных экзотермических реакций окисления металла", – рассказал заведующий лабораторией ресурсоэффективных технологий термической переработки биомассы Института X-BIO Иван Шаненков.
Как объяснили авторы, из полученных по новой технологии порошков оксида алюминия можно изготовить керамические изделия с высокими физико-механическими свойствами, на уровне лучших аналогов. Керамика из порошков оксидов титана может использоваться в качестве фотокатализаторов для получения водорода, а из оксидов железа – как высокомагнитный и радиопоглощающий материал.
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Уникальная особенность нового подхода в том, что количество затрачиваемой энергии для реализации процесса позволяет переработать в три раза больше углекислоты, чем предполагает стандартная энтальпия разложения СО2. Другими словами, эффективность использования энергии при конверсии углекислого газа составляет около 300%, объяснили создатели. По их словам, этот показатель у наилучших аналогов составляет не более 80%.
"После образования электрической дуги в уникальном ускорителе, созданном коллегами из ТПУ, формируется плазма, которая затем ускоряется, вовлекая в свое движение металлические частицы с поверхности электродов. Попадая в рабочую камеру с углекислым газом и вступая с ним в реакцию, плазма приводит к его разложению и окислению металлических частиц", – сообщил Шаненков.
Скорость вылета плазмы составляет несколько километров в секунду, а в самой плазме формируются настолько высокие температура и давление, что это приводит к синтезу новых соединений в виде нано- и ультрадисперсных частиц, объяснил ученый.
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"Аналогичные исследования по применению плазмы для утилизации СО2 в основном направлены на получение жидких и газообразных продуктов. Наш метод выгодно отличается тем, что позволяет получать твердые вещества в форме порошков, чего ранее никто не делал", – отметил Шаненков.
Получение объемных керамических изделий происходило с использованием установки искрового плазменного спекания, сообщили ученые.
Финансирование выполнялось в рамках программы Министерства науки и высшего образования РФ по созданию молодежных лабораторий, проект FEWZ-2024-0013.
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