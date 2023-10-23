https://ria.ru/20231023/nauka-1904151420.html

В России нашли необычный метод переработки углекислоты

В России нашли необычный метод переработки углекислоты - РИА Новости, 23.10.2023

В России нашли необычный метод переработки углекислоты

Метод одновременной утилизации углекислого газа и получения порошков оксидов металлов создали ученые ТюмГУ и ТПУ. По их словам, процесс отличается высокой... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T03:00

2023-10-23T03:00

2023-10-23T03:00

наука

россия

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

тюменский государственный университет

томский политехнический университет

экология в россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841858579_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ee7b76da957809f35a9dc5718148b14a.jpg

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Метод одновременной утилизации углекислого газа и получения порошков оксидов металлов создали ученые ТюмГУ и ТПУ. По их словам, процесс отличается высокой энергоэффективностью, а из получаемых порошков можно производить качественную керамику для большого спектра задач. Результаты опубликованы в журнале Ceramics International.Неконтролируемые выбросы углекислоты и других климатически активных газов, приводящие к парниковому эффекту, – одна из главных причин современных экологических проблем, сообщили ученые.Среди распространенных путей сокращения выбросов углекислого газа (СО2) выделяют два ключевых подхода: технологии хранения, предполагающие его консервацию в земной породе, и технологии применения, использующие газ в различных производственных процессах.Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) и Томского политехнического университета (ТПУ) создали метод получения нано- и ультрадисперсных порошков оксидов металлов, использующий углекислый газ в качестве исходного газообразного реагента."Мы создали способ синтеза оксидов металлов в импульсной плазме дугового разряда, где СО2 служит рабочей средой, при этом его разложение происходит не только за счет прямого действия плазмы, но и за счет дополнительных экзотермических реакций окисления металла", – рассказал заведующий лабораторией ресурсоэффективных технологий термической переработки биомассы Института X-BIO Иван Шаненков.Как объяснили авторы, из полученных по новой технологии порошков оксида алюминия можно изготовить керамические изделия с высокими физико-механическими свойствами, на уровне лучших аналогов. Керамика из порошков оксидов титана может использоваться в качестве фотокатализаторов для получения водорода, а из оксидов железа – как высокомагнитный и радиопоглощающий материал.Уникальная особенность нового подхода в том, что количество затрачиваемой энергии для реализации процесса позволяет переработать в три раза больше углекислоты, чем предполагает стандартная энтальпия разложения СО2. Другими словами, эффективность использования энергии при конверсии углекислого газа составляет около 300%, объяснили создатели. По их словам, этот показатель у наилучших аналогов составляет не более 80%."После образования электрической дуги в уникальном ускорителе, созданном коллегами из ТПУ, формируется плазма, которая затем ускоряется, вовлекая в свое движение металлические частицы с поверхности электродов. Попадая в рабочую камеру с углекислым газом и вступая с ним в реакцию, плазма приводит к его разложению и окислению металлических частиц", – сообщил Шаненков.Скорость вылета плазмы составляет несколько километров в секунду, а в самой плазме формируются настолько высокие температура и давление, что это приводит к синтезу новых соединений в виде нано- и ультрадисперсных частиц, объяснил ученый."Аналогичные исследования по применению плазмы для утилизации СО2 в основном направлены на получение жидких и газообразных продуктов. Наш метод выгодно отличается тем, что позволяет получать твердые вещества в форме порошков, чего ранее никто не делал", – отметил Шаненков.Получение объемных керамических изделий происходило с использованием установки искрового плазменного спекания, сообщили ученые.Финансирование выполнялось в рамках программы Министерства науки и высшего образования РФ по созданию молодежных лабораторий, проект FEWZ-2024-0013.

https://ria.ru/20230921/nauka-1897705860.html

https://ria.ru/20221121/dgtu-1832471923.html

https://ria.ru/20230919/nauka-1897012804.html

https://ria.ru/20231017/nauka-1903067830.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, наука, университетская наука, навигатор абитуриента, тюменский государственный университет, томский политехнический университет, экология в россии