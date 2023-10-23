https://ria.ru/20231023/napadenie-1904804113.html

Напавший на девочку мигрант находился в Москве незаконно, сообщил СК

Напавший на девочку мигрант находился в Москве незаконно, сообщил СК - РИА Новости, 23.10.2023

Напавший на девочку мигрант находился в Москве незаконно, сообщил СК

Мигрант, напавший на ребенка в лифте дома в Москве, находился в столичном регионе незаконно, сообщила пресс-служба Следственного комитета России. РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T21:19

2023-10-23T21:19

2023-10-23T21:46

россия

москва

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Мигрант, напавший на ребенка в лифте дома в Москве, находился в столичном регионе незаконно, сообщила пресс-служба Следственного комитета России."Установлено, что обвиняемый находился на территории столичного региона с нарушением миграционного законодательства. В связи с этим председатель СК поручил дать правовую оценку действиям должностных лиц органов внутренних дел, ответственных за соблюдение миграционного законодательства. Ход расследования и исполнение поручения поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", — говорится в заявлении.Накануне в Москве арестовали 18-летнего мигранта, который 19 октября напал на девятилетнюю девочку в лифте дома на северо-востоке города.Возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера".

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россия, москва, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)