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Пентагон заявил о нападении на американских военных в Сирии
Пентагон заявил о нападении на американских военных в Сирии - РИА Новости, 23.10.2023
Пентагон заявил о нападении на американских военных в Сирии
Американские войска подверглись нападению в Сирии, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель Пентагона. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T18:39
2023-10-23T18:39
2023-10-23T18:57
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ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Американские войска подверглись нападению в Сирии, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель Пентагона."Сегодня рано утром в Сирии произошло нападение на силы США и Коалиции. Пострадавших или разрушений нет", - сказал он, не приводя подробностей инцидента.Ранее журналистка телеканала Fox News Лиз Фриден со ссылкой на представителей минобороны США написала в соцсети Х, что базу в Сирии, на которой дислоцированы американские войска, атаковали дронами. Представитель Пентагона подтвердил РИА Новости соответствующую информацию.
https://ria.ru/20231022/siriya-1904559605.html
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в мире, сирия, министерство обороны сша, сша
В мире, Сирия, Министерство обороны США, США
Пентагон заявил о нападении на американских военных в Сирии
Пентагон: при нападении на американских военных в Сирии никто не пострадал