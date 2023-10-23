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Пентагон заявил о нападении на американских военных в Сирии - РИА Новости, 23.10.2023
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18:39 23.10.2023 (обновлено: 18:57 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/napadenie-1904771581.html
Пентагон заявил о нападении на американских военных в Сирии
Пентагон заявил о нападении на американских военных в Сирии - РИА Новости, 23.10.2023
Пентагон заявил о нападении на американских военных в Сирии
Американские войска подверглись нападению в Сирии, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель Пентагона. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T18:39
2023-10-23T18:57
в мире
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ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Американские войска подверглись нападению в Сирии, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель Пентагона."Сегодня рано утром в Сирии произошло нападение на силы США и Коалиции. Пострадавших или разрушений нет", - сказал он, не приводя подробностей инцидента.Ранее журналистка телеканала Fox News Лиз Фриден со ссылкой на представителей минобороны США написала в соцсети Х, что базу в Сирии, на которой дислоцированы американские войска, атаковали дронами. Представитель Пентагона подтвердил РИА Новости соответствующую информацию.
https://ria.ru/20231022/siriya-1904559605.html
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в мире, сирия, министерство обороны сша, сша
В мире, Сирия, Министерство обороны США, США
Пентагон заявил о нападении на американских военных в Сирии

Пентагон: при нападении на американских военных в Сирии никто не пострадал

© Фото : Staff Sgt. Jacob ConnorАмериканские военные в Сирии
Американские военные в Сирии - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© Фото : Staff Sgt. Jacob Connor
Американские военные в Сирии. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Американские войска подверглись нападению в Сирии, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель Пентагона.
"Сегодня рано утром в Сирии произошло нападение на силы США и Коалиции. Пострадавших или разрушений нет", - сказал он, не приводя подробностей инцидента.
Ранее журналистка телеканала Fox News Лиз Фриден со ссылкой на представителей минобороны США написала в соцсети Х, что базу в Сирии, на которой дислоцированы американские войска, атаковали дронами. Представитель Пентагона подтвердил РИА Новости соответствующую информацию.
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Американские беспилотники четыре раза нарушили воздушное пространство Сирии
22 октября, 22:09
 
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