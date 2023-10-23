https://ria.ru/20231023/napadenie-1904771581.html

Пентагон заявил о нападении на американских военных в Сирии

Пентагон заявил о нападении на американских военных в Сирии - РИА Новости, 23.10.2023

Пентагон заявил о нападении на американских военных в Сирии

Американские войска подверглись нападению в Сирии, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель Пентагона. РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T18:39

2023-10-23T18:39

2023-10-23T18:57

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ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Американские войска подверглись нападению в Сирии, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель Пентагона."Сегодня рано утром в Сирии произошло нападение на силы США и Коалиции. Пострадавших или разрушений нет", - сказал он, не приводя подробностей инцидента.Ранее журналистка телеканала Fox News Лиз Фриден со ссылкой на представителей минобороны США написала в соцсети Х, что базу в Сирии, на которой дислоцированы американские войска, атаковали дронами. Представитель Пентагона подтвердил РИА Новости соответствующую информацию.

https://ria.ru/20231022/siriya-1904559605.html

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в мире, сирия, министерство обороны сша, сша