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В ЛДПР предложили освободить многодетные семьи от транспортного налога
В ЛДПР предложили освободить многодетные семьи от транспортного налога - РИА Новости, 23.10.2023
В ЛДПР предложили освободить многодетные семьи от транспортного налога
Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по труду Ярославом Ниловым внесли в Госдуму проект, которым предлагается освободить от... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T12:19
2023-10-23T12:19
2023-10-23T12:19
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по труду Ярославом Ниловым внесли в Госдуму проект, которым предлагается освободить от уплаты транспортного налога многодетные семьи и родителей, воспитывающих в одиночку несовершеннолетних детей. "ЛДПР предлагает освободить от уплаты транспортного налога многодетные семьи и единственных родителей несовершеннолетних детей, соответствующий законопроект внесён в Госдуму", - сообщается в Telegram-канале фракции. Законопроектом предлагается освободить от транспортного налога данные категории лиц, если мощность двигателя автомобиля не превышает 150 лошадиных сил. "Не нужно взимать налог за пользование личным легковым транспортом семьям с тремя и более детьми, а также одиноких родителей. Но чтобы и транспорт — не космолёт, до 150 лошадей под капотом", — подчеркнул Нилов.
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ярослав нилов, госдума рф, лдпр, общество, россия
Ярослав Нилов, Госдума РФ, ЛДПР, Общество, Россия
В ЛДПР предложили освободить многодетные семьи от транспортного налога
Депутаты ЛДПР предложили освободить многодетные семьи от транспортного налога
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.
Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по труду Ярославом Ниловым внесли в Госдуму проект
, которым предлагается освободить от уплаты транспортного налога многодетные семьи и родителей, воспитывающих в одиночку несовершеннолетних детей.
"ЛДПР предлагает освободить от уплаты транспортного налога многодетные семьи и единственных родителей несовершеннолетних детей, соответствующий законопроект внесён в Госдуму", - сообщается в Telegram-канале фракции.
Законопроектом предлагается освободить от транспортного налога данные категории лиц, если мощность двигателя автомобиля не превышает 150 лошадиных сил.
"Не нужно взимать налог за пользование личным легковым транспортом семьям с тремя и более детьми, а также одиноких родителей. Но чтобы и транспорт — не космолёт, до 150 лошадей под капотом", — подчеркнул Нилов.
Минтруд не поддержал идею о выплатах многодетным на сборы детей в школу