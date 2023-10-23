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В ЛДПР предложили освободить многодетные семьи от транспортного налога - РИА Новости, 23.10.2023
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12:19 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/nalog-1904628292.html
В ЛДПР предложили освободить многодетные семьи от транспортного налога
В ЛДПР предложили освободить многодетные семьи от транспортного налога - РИА Новости, 23.10.2023
В ЛДПР предложили освободить многодетные семьи от транспортного налога
Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по труду Ярославом Ниловым внесли в Госдуму проект, которым предлагается освободить от... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T12:19
2023-10-23T12:19
ярослав нилов
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по труду Ярославом Ниловым внесли в Госдуму проект, которым предлагается освободить от уплаты транспортного налога многодетные семьи и родителей, воспитывающих в одиночку несовершеннолетних детей. "ЛДПР предлагает освободить от уплаты транспортного налога многодетные семьи и единственных родителей несовершеннолетних детей, соответствующий законопроект внесён в Госдуму", - сообщается в Telegram-канале фракции. Законопроектом предлагается освободить от транспортного налога данные категории лиц, если мощность двигателя автомобиля не превышает 150 лошадиных сил. "Не нужно взимать налог за пользование личным легковым транспортом семьям с тремя и более детьми, а также одиноких родителей. Но чтобы и транспорт — не космолёт, до 150 лошадей под капотом", — подчеркнул Нилов.
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ярослав нилов, госдума рф, лдпр, общество, россия
Ярослав Нилов, Госдума РФ, ЛДПР, Общество, Россия
В ЛДПР предложили освободить многодетные семьи от транспортного налога

Депутаты ЛДПР предложили освободить многодетные семьи от транспортного налога

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг ЛДПР
Флаг ЛДПР - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по труду Ярославом Ниловым внесли в Госдуму проект, которым предлагается освободить от уплаты транспортного налога многодетные семьи и родителей, воспитывающих в одиночку несовершеннолетних детей.
"ЛДПР предлагает освободить от уплаты транспортного налога многодетные семьи и единственных родителей несовершеннолетних детей, соответствующий законопроект внесён в Госдуму", - сообщается в Telegram-канале фракции.
Законопроектом предлагается освободить от транспортного налога данные категории лиц, если мощность двигателя автомобиля не превышает 150 лошадиных сил.
"Не нужно взимать налог за пользование личным легковым транспортом семьям с тремя и более детьми, а также одиноких родителей. Но чтобы и транспорт — не космолёт, до 150 лошадей под капотом", — подчеркнул Нилов.
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Ярослав НиловГосдума РФЛДПРОбществоРоссия
 
 
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