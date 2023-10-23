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В ЛДПР предложили освободить многодетные семьи от транспортного налога

В ЛДПР предложили освободить многодетные семьи от транспортного налога - РИА Новости, 23.10.2023

В ЛДПР предложили освободить многодетные семьи от транспортного налога

Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по труду Ярославом Ниловым внесли в Госдуму проект, которым предлагается освободить от... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T12:19

2023-10-23T12:19

2023-10-23T12:19

ярослав нилов

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по труду Ярославом Ниловым внесли в Госдуму проект, которым предлагается освободить от уплаты транспортного налога многодетные семьи и родителей, воспитывающих в одиночку несовершеннолетних детей. "ЛДПР предлагает освободить от уплаты транспортного налога многодетные семьи и единственных родителей несовершеннолетних детей, соответствующий законопроект внесён в Госдуму", - сообщается в Telegram-канале фракции. Законопроектом предлагается освободить от транспортного налога данные категории лиц, если мощность двигателя автомобиля не превышает 150 лошадиных сил. "Не нужно взимать налог за пользование личным легковым транспортом семьям с тремя и более детьми, а также одиноких родителей. Но чтобы и транспорт — не космолёт, до 150 лошадей под капотом", — подчеркнул Нилов.

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ярослав нилов, госдума рф, лдпр, общество, россия