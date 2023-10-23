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Три проекта "Аксиома-Софт" получили награды на "Бизнес-форуме 1С:ERP"

Три проекта "Аксиома-Софт" получили награды на "Бизнес-форуме 1С:ERP" - РИА Новости, 23.10.2023

Три проекта "Аксиома-Софт" получили награды на "Бизнес-форуме 1С:ERP"

На прошедшем "Бизнес-форуме 1С:ERP" специальными наградами были отмечены три проекта, которые были успешно реализованы компанией "Аксиома-Софт". РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T19:01

2023-10-23T19:01

2023-10-23T19:01

пресс-релизы

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МОСКВА, 23 окт – пресс-служба ООО "Аксиома-Софт Консалтинг". На прошедшем "Бизнес-форуме 1С:ERP" специальными наградами были отмечены три проекта, которые были успешно реализованы компанией "Аксиома-Софт". "Бизнес-форум 1С:ERP" - это ежегодное мероприятие фирмы "1С", посвященное внедрениям и развитию решений и сервисов для корпоративного рынка. В этом году форум собрал шесть с половиной тысяч представителей среднего и крупного бизнеса из 350 городов и 8 стран, включая онлайн-участие. Участники форума посетили пленарное заседание и параллельные тематические секции по отдельным решениям, технологиям и сервисам "1С", на которых выступали представители фирмы "1С" и ведущих российских предприятий. На вернисаже программных продуктов пользователи могли напрямую пообщаться с разработчиками. Мероприятие завершилось награждением победителей международного конкурса корпоративной автоматизации "1С: Проект года". В числе лучших назван проект по созданию и внедрению единой системы бухгалтерского учета и финансовой деятельности в ПАО "Россети Ленэнерго". Цель проекта – создание единой информационной системы "Комплексное управление" на базе решений 1С, обеспечивающей возможность ведения бухгалтерского и налогового учета, формирования отчетности по РСБУ и МСФО, а также эффективного управления экономикой и финансами одной из крупнейших распределительных сетевых компаний РФ. Проект осуществлялся департаментом по цифровой трансформации ПАО "Россети Ленэнерго" совместно с проектной командой "Аксиома-Софт". Выполнение этого масштабного проекта (автоматизировано всего более 5 тысяч рабочих мест) позволило создать единую базу для всех филиалов общества, реализовать интеграцию со смежными системами, обеспечив оперативное получение информации для принятия управленческих решений в области экономики и финансов во всех организационных подразделениях ПАО "Россети Ленэнерго". Проект создания автоматизированной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью (АСУ ФХД) крупнейшей частной авиакомпании России S7 Airlines был признан лучшим проектом автоматизации в Сибирском федеральном округе России. В ходе проекта был выполнен большой объем работ (более 25 тысяч человеко-часов) по настройке и внедрению типового программного обеспечения "1С:Управление холдингом", в результате чего была создана и введена в промышленную эксплуатацию АСУ ФХД с подсистемами "казначейство" и "бюджетирование", обеспечивающая ведение управленческого, бухгалтерского и налогового учета, в том числе по МСФО. Особенность этого проекта заключается в том, что он реализован в рамках программы импортозамещения. Проект отличала слаженная работа проектных команд как со стороны заказчика – компании S7 Airlines, так и исполнителя – компании "Аксиома-Софт", благодаря чему был обеспечен переход с зарубежного ПО на отечественное программное обеспечение без потери функциональности учетной системы. Лучшим проектом минувшего года в области управления корпоративными налогами и налогового мониторинга был признан проект по разработке и внедрению витрины данных для обеспечения налогового контроля в форме налогового мониторинга, реализованный компанией "Аксиома-Софт" в АО "Объединенная зерновая компания" (ОЗК). Группа ОЗК – российская инфраструктурная компания, торгово-логистический оператор сельскохозяйственной продукции. Создание витрины данных на базе прикладного решения "1С:Управление холдингом" и настроенная интеграция со смежными учетными системами АО "ОЗК" обеспечила выполнение требований налогового законодательства по раскрытию показателей налоговой отчетности и на 15% сократили трудозатраты сотрудников на взаимодействие с налоговыми органами. Все названные проекты выполнены компанией "Аксиома-Софт", которая уже много лет автоматизирует предприятия и корпорации России и проекты, реализованные этой организацией, регулярно признаются лучшими в различных номинациях и отраслях. Так, на последнем "Бизнес-форуме 1С:ERP" три проекта выполненные сотрудниками ООО "Аксиома-Софт" получили награда профессионального жюри как лучшие проекты 2022 года. Регулярные победы компании "Аксиома-Софт" в подобных конкурсах объясняются тем, что компания объединяет высококвалифицированных специалистов в области автоматизации и управленческого консалтинга, глубоко вникает в проблемы клиента, предлагает оптимальные решения и комплексно подходит к реализации проектов. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы