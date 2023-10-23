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Москвичей призвали быть внимательными на дороге из-за тумана - РИА Новости, 23.10.2023
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08:57 23.10.2023 (обновлено: 09:11 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/msk-1904588474.html
Москвичей призвали быть внимательными на дороге из-за тумана
Москвичей призвали быть внимательными на дороге из-за тумана - РИА Новости, 23.10.2023
Москвичей призвали быть внимательными на дороге из-за тумана
Москвичам следует быть предельно внимательными на дороге из-за тумана в понедельник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T08:57
2023-10-23T09:11
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Москвичам следует быть предельно внимательными на дороге из-за тумана в понедельник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 13.00 местами в столице сохранится туман с видимостью 200-500 метров. "Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.
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общество, москва, россия, погода
Общество, Москва, Россия, Погода
Москвичей призвали быть внимательными на дороге из-за тумана

Москвичей призвали быть предельно внимательными на дороге из-за тумана

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкБольшой Каменный мост в Москве
Большой Каменный мост в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Большой Каменный мост в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Москвичам следует быть предельно внимательными на дороге из-за тумана в понедельник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 13.00 местами в столице сохранится туман с видимостью 200-500 метров.
«
"Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.
Туман в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Синоптик рассказал, когда рассеются туманы в Москве
08:45
 
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