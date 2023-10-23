https://ria.ru/20231023/msk-1904588474.html

Москвичей призвали быть внимательными на дороге из-за тумана

Москвичей призвали быть внимательными на дороге из-за тумана - РИА Новости, 23.10.2023

Москвичей призвали быть внимательными на дороге из-за тумана

Москвичам следует быть предельно внимательными на дороге из-за тумана в понедельник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T08:57

2023-10-23T08:57

2023-10-23T09:11

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Москвичам следует быть предельно внимательными на дороге из-за тумана в понедельник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 13.00 местами в столице сохранится туман с видимостью 200-500 метров. "Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231023/tuman-1904587336.html

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общество, москва, россия, погода