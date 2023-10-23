https://ria.ru/20231023/mosoblgaz-1903090548.html

"Мособлгаз" начнет обслуживать газовое оборудование в Подмосковье

"Мособлгаз" начнет обслуживать газовое оборудование в Подмосковье - РИА Новости, 23.10.2023

"Мособлгаз" начнет обслуживать газовое оборудование в Подмосковье

В Московской области с января 2024 года начнут действовать изменения в регламенте технического обслуживания (ТО) газового оборудования в жилых домах... РИА Новости, 23.10.2023

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МОСКВА, 23 окт – пресс-служба АО "Мособлгаз". В Московской области с января 2024 года начнут действовать изменения в регламенте технического обслуживания (ТО) газового оборудования в жилых домах. Исключительным правом на осуществление деятельности по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования наделяется газораспределительная организация – АО "Мособлгаз".Данные поправки вступили в силу согласно ФЗ "О внесении изменений в статьи 2 и 3 Федерального закона "О газоснабжении в Российской Федерации" и Жилищный кодекс Российской Федерации".Как отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин: "В соответствии с федеральным законодательством со следующего года мы переходим на новый чёткий и прозрачный стандарт техобслуживания газового оборудования в многоквартирных домах (МКД). Полномочия по обслуживанию переходят к газовой организации, которой мы доверяем и у которой есть компетенции, техника и ресурсы – к "Мособлгазу". Это позволит повысить контроль как за состоянием газового оборудования, так и газовой безопасностью жителей".До 25 декабря текущего года на официальном сайте Мособлгаза будет опубликован утвержденный график техобслуживания газового оборудования в МКД. Согласно документу, ТО на территории области будет производиться раз в год. О начале работ жители будут заблаговременно проинформированы. Сотрудники управляющих компаний за 20 дней до начала работ на официальных информационных щитах разместят соответствующие объявления.Каждый собственник газового оборудования обязан иметь договор на его техобслуживание.В многоквартирных домах заключением договора занимаются управляющие компании. Что касается частных домовладений, то договоры техобслуживания, заключенные до 1 сентября 2023 года, будут действительны до окончания их срока. Новые договоры можно будет заключить с компанией АО "Мособлгаз".Все специалисты АО "Мособлгаз" будут приходить в сезонной спецодежде, иметь при себе удостоверение с QR-кодом. Отсканировав QR-код с личной карточки специалиста, можно увидеть подробную информацию о сотруднике. Эти меры приняты для защиты от мошенников.Перечень работ по техобслуживанию включает в себя очистку оборудования, проверку тяги в дымоходах и вентканалах, устранение утечек газа, если таковые имеются, проверку системы безопасности и инструктаж по пользованию газовыми приборами.В день проведения техобслуживания жителям необходимо обеспечить доступ в квартиру специалистам газовой службы.По всем вопросам по обслуживанию газового оборудования можно обратиться на единую горячую линию: 8 (800) 200-24-09.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза

https://ria.ru/20230802/mosoblgaz-1885450873.html

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