https://ria.ru/20231023/moskva-1904945070.html

Асфальтовое покрытие обновили на Большой Филевской улице

Асфальтовое покрытие обновили на Большой Филевской улице - РИА Новости, 24.10.2023

Асфальтовое покрытие обновили на Большой Филевской улице

Асфальтовое покрытие площадью более 55 тысяч квадратных метров обновили на Большой Филевской улице в Москве, сообщается на официальном сайте мэра и... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-23T07:53

2023-10-23T07:53

2023-10-24T15:05

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москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Асфальтовое покрытие площадью более 55 тысяч квадратных метров обновили на Большой Филевской улице в Москве, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров на Большой Филевской улице, одном из главных объектов улично-дорожной сети Западного административного округа столицы. Площадь обновленного покрытия, включая тротуары, составляет более 55 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что в работе были задействованы 36 специалистов и 14 единиц техники. Как отмечается, у покрытия уже истек гарантийный срок службы покрытия, которое последний раз обновляли в 2018 году. Кроме того, ремонт был необходим из-за образования колейности, которая могла негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Большая Филевская улица проходит от Шелепихинского моста через Москву-реку и тянется до улицы Полосухина. После пересечения с улицей Барклая по четной стороне к ней примыкает Филевский парк.

https://realty.ria.ru/20231020/perekhod-1903998953.html

москва

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы