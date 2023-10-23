Рейтинг@Mail.ru
Асфальтовое покрытие обновили на Большой Филевской улице - РИА Новости, 24.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
07:53 23.10.2023 (обновлено: 15:05 24.10.2023)
https://ria.ru/20231023/moskva-1904945070.html
Асфальтовое покрытие обновили на Большой Филевской улице
Асфальтовое покрытие обновили на Большой Филевской улице - РИА Новости, 24.10.2023
Асфальтовое покрытие обновили на Большой Филевской улице
Асфальтовое покрытие площадью более 55 тысяч квадратных метров обновили на Большой Филевской улице в Москве, сообщается на официальном сайте мэра и... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-23T07:53
2023-10-24T15:05
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897739572_0:232:3228:2048_1920x0_80_0_0_af7533930caf54c5be0d381af621804b.jpg
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Асфальтовое покрытие площадью более 55 тысяч квадратных метров обновили на Большой Филевской улице в Москве, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров на Большой Филевской улице, одном из главных объектов улично-дорожной сети Западного административного округа столицы. Площадь обновленного покрытия, включая тротуары, составляет более 55 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что в работе были задействованы 36 специалистов и 14 единиц техники. Как отмечается, у покрытия уже истек гарантийный срок службы покрытия, которое последний раз обновляли в 2018 году. Кроме того, ремонт был необходим из-за образования колейности, которая могла негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Большая Филевская улица проходит от Шелепихинского моста через Москву-реку и тянется до улицы Полосухина. После пересечения с улицей Барклая по четной стороне к ней примыкает Филевский парк.
https://realty.ria.ru/20231020/perekhod-1903998953.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897739572_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_3559cb7feb97b4878182baacfc10e138.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы

Асфальтовое покрытие обновили на Большой Филевской улице

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗамена асфальтобетонного покрытия в Москве
Замена асфальтобетонного покрытия в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Замена асфальтобетонного покрытия в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Асфальтовое покрытие площадью более 55 тысяч квадратных метров обновили на Большой Филевской улице в Москве, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров на Большой Филевской улице, одном из главных объектов улично-дорожной сети Западного административного округа столицы. Площадь обновленного покрытия, включая тротуары, составляет более 55 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.
Подземный переход в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
В Некрасовке на юго-востоке Москвы отремонтировали пешеходный переход
20 октября, 09:30
Уточняется, что в работе были задействованы 36 специалистов и 14 единиц техники.
Как отмечается, у покрытия уже истек гарантийный срок службы покрытия, которое последний раз обновляли в 2018 году. Кроме того, ремонт был необходим из-за образования колейности, которая могла негативно повлиять на безопасность дорожного движения.
Большая Филевская улица проходит от Шелепихинского моста через Москву-реку и тянется до улицы Полосухина. После пересечения с улицей Барклая по четной стороне к ней примыкает Филевский парк.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала