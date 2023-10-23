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Асфальтовое покрытие обновили на Большой Филевской улице
Асфальтовое покрытие обновили на Большой Филевской улице - РИА Новости, 24.10.2023
Асфальтовое покрытие обновили на Большой Филевской улице
Асфальтовое покрытие площадью более 55 тысяч квадратных метров обновили на Большой Филевской улице в Москве, сообщается на официальном сайте мэра и... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-23T07:53
2023-10-23T07:53
2023-10-24T15:05
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Асфальтовое покрытие площадью более 55 тысяч квадратных метров обновили на Большой Филевской улице в Москве, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров на Большой Филевской улице, одном из главных объектов улично-дорожной сети Западного административного округа столицы. Площадь обновленного покрытия, включая тротуары, составляет более 55 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что в работе были задействованы 36 специалистов и 14 единиц техники. Как отмечается, у покрытия уже истек гарантийный срок службы покрытия, которое последний раз обновляли в 2018 году. Кроме того, ремонт был необходим из-за образования колейности, которая могла негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Большая Филевская улица проходит от Шелепихинского моста через Москву-реку и тянется до улицы Полосухина. После пересечения с улицей Барклая по четной стороне к ней примыкает Филевский парк.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Асфальтовое покрытие площадью более 55 тысяч квадратных метров обновили на Большой Филевской улице в Москве, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров на Большой Филевской улице, одном из главных объектов улично-дорожной сети Западного административного округа столицы. Площадь обновленного покрытия, включая тротуары, составляет более 55 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.
В Некрасовке на юго-востоке Москвы отремонтировали пешеходный переход
Уточняется, что в работе были задействованы 36 специалистов и 14 единиц техники.
Как отмечается, у покрытия уже истек гарантийный срок службы покрытия, которое последний раз обновляли в 2018 году. Кроме того, ремонт был необходим из-за образования колейности, которая могла негативно повлиять на безопасность дорожного движения.
Большая Филевская улица проходит от Шелепихинского моста через Москву-реку
и тянется до улицы Полосухина. После пересечения с улицей Барклая по четной стороне к ней примыкает Филевский парк.