https://ria.ru/20231023/mo-1904688573.html

Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области

Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 23.10.2023

Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области

Минобороны РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Харьковской области. РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T15:13

2023-10-23T15:13

2023-10-23T15:28

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Минобороны РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Харьковской области."За сутки потери противника составили до 195 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", а также орудие Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Степовая Новоселовка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - сказали в министерстве.

https://ria.ru/20231023/spetsoperatsiya-1904691677.html

харьковская область

россия

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харьковская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф