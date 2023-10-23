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Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 23.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:13 23.10.2023 (обновлено: 15:28 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/mo-1904688573.html
Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области
Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 23.10.2023
Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области
Минобороны РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Харьковской области. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T15:13
2023-10-23T15:28
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Минобороны РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Харьковской области."За сутки потери противника составили до 195 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", а также орудие Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Степовая Новоселовка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20231023/spetsoperatsiya-1904691677.html
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харьковская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области

МО: ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Степовая Харьковской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий РФ
Военнослужащий РФ - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Минобороны РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Харьковской области.
«
"За сутки потери противника составили до 195 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", а также орудие Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Степовая Новоселовка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - сказали в министерстве.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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