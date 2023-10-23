Рейтинг@Mail.ru
В Мирном обнаружили тела четырех человек с огнестрельными ранениями - РИА Новости, 23.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:15 23.10.2023 (обновлено: 07:06 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/mirnyy-1904579334.html
В Мирном обнаружили тела четырех человек с огнестрельными ранениями
В Мирном обнаружили тела четырех человек с огнестрельными ранениями - РИА Новости, 23.10.2023
В Мирном обнаружили тела четырех человек с огнестрельными ранениями
Двух женщин и двух мужчин застрелили в городе Мирный в Якутии, их тела обнаружили на дачном участке, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T06:15
2023-10-23T07:06
происшествия
мирный
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_2fac50082c1675eaedab8a4bf6cd64ae.jpg
ЯКУТСК, 23 окт — РИА Новости. Двух женщин и двух мужчин застрелили в городе Мирный в Якутии, их тела обнаружили на дачном участке, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону."Поздно вечером 22 октября 2023 года в доме, расположенном на дачном участке города Мирного, обнаружены тела четырех человек с огнестрельными ранениями: мужчин 1978 и 1981 годов рождения и женщин 1986 и 1987 годов рождения", — говорится в заявлении.Ведомство продолжает розыск и поиск доказательств.Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц".
https://ria.ru/20231023/ubiystvo-1904575799.html
мирный
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f37aaed0720f5f8f0ebe30fd55b6f768.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мирный, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Мирный, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Мирном обнаружили тела четырех человек с огнестрельными ранениями

СК: тела четырех человек с огнестрельнымм ранениями обнаружили в Мирном

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Полицейский автомобиль . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 23 окт — РИА Новости. Двух женщин и двух мужчин застрелили в городе Мирный в Якутии, их тела обнаружили на дачном участке, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.
«
"Поздно вечером 22 октября 2023 года в доме, расположенном на дачном участке города Мирного, обнаружены тела четырех человек с огнестрельными ранениями: мужчин 1978 и 1981 годов рождения и женщин 1986 и 1987 годов рождения", — говорится в заявлении.
Ведомство продолжает розыск и поиск доказательств.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц".
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
В Приморье пару осудили за убийство шести человек, в том числе двух детей
04:55
 
ПроисшествияМирныйРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала