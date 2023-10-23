https://ria.ru/20231023/mirnyy-1904579334.html

В Мирном обнаружили тела четырех человек с огнестрельными ранениями

В Мирном обнаружили тела четырех человек с огнестрельными ранениями - РИА Новости, 23.10.2023

В Мирном обнаружили тела четырех человек с огнестрельными ранениями

Двух женщин и двух мужчин застрелили в городе Мирный в Якутии, их тела обнаружили на дачном участке, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T06:15

2023-10-23T06:15

2023-10-23T07:06

происшествия

мирный

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЯКУТСК, 23 окт — РИА Новости. Двух женщин и двух мужчин застрелили в городе Мирный в Якутии, их тела обнаружили на дачном участке, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону."Поздно вечером 22 октября 2023 года в доме, расположенном на дачном участке города Мирного, обнаружены тела четырех человек с огнестрельными ранениями: мужчин 1978 и 1981 годов рождения и женщин 1986 и 1987 годов рождения", — говорится в заявлении.Ведомство продолжает розыск и поиск доказательств.Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц".

https://ria.ru/20231023/ubiystvo-1904575799.html

мирный

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происшествия, мирный, россия, следственный комитет россии (ск рф)