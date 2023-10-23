https://ria.ru/20231023/melitopol-1904211595.html

Освобождение Мелитополя от немецко-фашистских захватчиков

Освобождение Мелитополя от немецко-фашистских захватчиков - РИА Новости, 23.10.2023

Освобождение Мелитополя от немецко-фашистских захватчиков

Мелитополь был оккупирован германскими войсками 6 октября 1941 года, освобожден 23 октября 1943 года в ходе Мелитопольской наступательной операции силами Южного РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T04:18

2023-10-23T04:18

2023-10-23T04:18

справки

мелитополь

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Мелитополь был оккупирован германскими войсками 6 октября 1941 года, освобожден 23 октября 1943 года в ходе Мелитопольской наступательной операции силами Южного (с 20 октября 1943 года 4-го Украинского) фронта. Цель операции состояла в разгроме группировки немецко-фашистских войск, оборонявшей рубеж реки Молочной, освобождении Северной Таврии и выходе к низовьям Днепра. После Донбасской стратегической наступательной операции советские войска к 20-м числам сентября вышли к южной части "Восточного вала" на реке Молочной. Германское командование придавало большое значение удержанию этих позиций силами 6-й полевой армии: войска генерала пехоты Карла Холлидта прикрывали основную линию снабжения 17-й армии в Крыму – железную дорогу, идущую от Запорожья через Мелитополь. Выбранный немцами рубеж под Мелитополем являлся сильной оборонительной позицией: передний ее край проходил по ряду командных высот, надежно прикрытых рекой Молочной с очень обрывистым западным берегом; с левого фланга рубеж прикрывали днепровские плавни, что допускало оборону незначительными вражескими силами; на юге позиции противника примыкали к озеру Молочное, имевшему илистое, топкое дно с сильно заболоченными берегами. Таким образом, германское командование имело возможность сосредоточить основные силы в центре, что значительно увеличивало стойкость обороны рубежа реки Молочной,особенно с учетом прибывших из Крыма соединений 17-й армии.Руководство Южного фронта, понимая тактические маневры противника и пользуясь неполной готовностью его обороны, предприняло попытки с ходу прорвать оборону немцев, однако положительных результатов они не дали. После этого войска Советской армии начали подготовку операции по прорыву оборонительной полосы врага.В общих чертах план заключался в уничтожении мелитопольской группировки противника путем прорыва его оборонительной полосы северо-западнее Мелитополя и последующего нанесения охватывающих ударов в центре и на левом крыле фронта. Главный удар в центре должен был быть нанесен силами 5-й ударной, 44-й и 2-й гвардейской армий в направлении Михайловки и Веселого. Вспомогательный удар должна была нанести 28-я армия в направлении Данило-Ивановки, Удачного и овладеть Мелитополем, обходя его с юго-запада. После прорыва оборонительной полосы противника предполагалось ввести три подвижные группы для захвата переправ и плацдармов на реке Днепр, а также крымских перешейков – Перекопского и Чонгарского. 51-я армия, составлявшая резерв фронта, по плану вводилась с рубежа Фрунзе (сейчас Агайманы). Подготовка наступления Южного фронта проводилась в крайне сжатые сроки, так как 6-я полевая армия непрерывно усиливалась соединениями, освободившимися на Тамани и в Крыму.Наступление началось 26 сентября 1943 года. С первого дня бои приняли исключительно упорный и затяжной характер. До 30 сентября советским соединениям удалось лишь вклиниться в оборону противника на два-десять километров. В период с 1 по 8 октября войска Южного фронта закреплялись на захваченных рубежах, вели разведку и бои на отдельных участках за улучшение своих позиций и по захвату опорных пунктов противника, подтягивали тылы, боеприпасы, производили частичные перегруппировки. 9 октября части Красной армии возобновили наступление. Войска Южного фронта на главном направлении вторично не смогли преодолеть тактическую зону обороны противника и вели бои в глубине этой обороны, продвинувшись на отдельных участках от одного до восьми километров. 6-й полевой армии удалось, подтянув резервы из Крыма и получив пополнение, затянуть наметившийся прорыв и остановить продвижение советских сил. В этот период немцы максимально использовали свою авиацию, танки и противотанковую артиллерию на участке прорыва. Такой расклад заставил командующего фронтом генерала армии Федора Толбухина отказаться от стремления достичь решительного результата на направлении прежнего главного удара и направить 51-ю армию, 19-й танковый и 4-й гвардейский кавалерийский корпуса к левому крылу фронта для развития успеха 28-й армии, которая 10 октября вышла к южной окраине Мелитополя. 13 октября введенная в сражение 51-я армия овладела южной частью города. 14 октября войска Южного фронта продолжали вести упорные наступательные бои на левом крыле и, сломив на отдельных участках сопротивление противника, восстановили утраченное в ночь с 13 на 14 октября положение в районе Мелитополя, продвинувшись к его центру. В течение 15 и 16 октября бои в Мелитополе носили особенно ожесточенный характер. В эти и последующие дни усилия советских войск были сосредоточены на овладении городом как основным узлом обороны немцев на реке Молочной. Упорные бои представляли собой неоднократные атаки и контратаки за каждые улицу, квартал и дом. Последовательно овладевая квартал за кварталом и уничтожая живую силу и технику противника, части 51-й армии к исходу 20 октября полностью очистили центральную часть города. Большую роль в уличных боях за Мелитополь сыграли штурмовые и блокировочные отряды. Усиленные саперами, танками и артиллерией, они выполняли конкретные задачи по штурму и блокировке отдельных домов и кварталов.21 октября в результате слаженных действий частей Красной армии были освобождены от захватчика девять кварталов Мелитополя, а 23 октября город был полностью очищен.С захватом Мелитополя решилась судьба всей обороны противника и открылась дорога к выходу советских войск в оперативную глубину обороны немцев со свободным выдвижением на запад и в Крым.В освобождении города приняли участие 69 воинских соединений, 18 наиболее отличившихся получили почетные наименования Мелитопольских. За освобождение Мелитополя 87 бойцов и командиров получили звание Героя Советского Союза. В память о героях, погибших в боях за город, в 1967 году был открыт мемориал "Братская могила". Он представляет собой воинское кладбище, на котором захоронены останки 2338 солдат Красной армии. В центре мемориала расположены скульптурные группы "Скорбящая мать", "Спящие воины", "Плачущий камень", "Пилоны". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

мелитополь

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, мелитополь