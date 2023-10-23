https://ria.ru/20231023/lopatkina-1904170028.html

Биография Ульяны Лопаткиной

Биография Ульяны Лопаткиной - РИА Новости, 23.10.2023

Биография Ульяны Лопаткиной

Российская балерина, народная артистка России Ульяна Вячеславовна Лопаткина родилась 23 октября 1973 года в Керчи. РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T03:22

2023-10-23T03:22

2023-10-23T03:22

справки

керчь

ульяна лопаткина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/97146/00/971460076_0:104:2854:1709_1920x0_80_0_0_cf4636b2f5799ef97ceddee81776574a.jpg

Российская балерина, народная артистка России Ульяна Вячеславовна Лопаткина родилась 23 октября 1973 года в Керчи.В 1991 году окончила Академию Русского балета имени А.Я. Вагановой (класс профессора Наталии Дудинской).В 1990 году, будучи студенткой предвыпускного класса, Лопаткина получила первую премию в конкурсе имени А.Я. Вагановой (Vaganova-Prix).С 1991 года – в труппе Мариинского театра.В театре Лопаткиной с самого начала стали поручать сольные партии: Уличная танцовщица в "Дон Кихоте" Людвига Минкуса, Фея Сирени в "Спящей красавице" Петра Чайковского, Мирта и Жизель в "Жизели" Адольфа Адана.В 1994 году Лопаткина дебютировала в роли Одетты-Одиллии в балете "Лебединое озеро" Петра Чайковского.В репертуаре балерины – Никия в "Баядерке" Людвига Минкуса, Раймонда и Клеманс в "Раймонде" Александра Глазунова. Она была занята в балетах Михаила Фокина "Лебедь", "Жар-птица" (Жар-птица), "Шехеразада" (Зобеида).Балерина исполнила сольные партии в балетах хореографа Джорджа Баланчина "Серенада", "Симфония до мажор" (II. Adagio), "Драгоценности" ("Бриллианты"), "Фортепианный концерт № 2" (Ballet Imperial), "Тема с вариациями", "Вальс", "Шотландская симфония", "Сон в летнюю ночь" (Титания), а также в балетах хореографа Ролана Пети "Юноша и смерть" и "Гибель розы".Она является первой исполнительницей одной из двух сольных партий в постановке американского и немецкого балетмейстера Джона Ноймайера "Звуки пустых страниц" (2001).В репертуаре Ульяны Лопаткиной в Мариинском театре – балеты "Бахчисарайский фонтан" Бориса Асафьева (Зарема), "Легенда о любви" Арифа Меликова (Мехменэ Бану), "Ленинградская симфония" (Девушка), "Кармен-сюита" (Кармен), "Анна Каренина" (Анна Каренина) Родиона Щедрина и другие сольные партии.С труппой Мариинского театра Ульяна Лопаткина гастролировала в странах Европы, Америки и Азии.В октябре 2013 года, после назначения Николая Цискаридзе исполняющим обязанности ректора Академии русского балета имени Вагановой, Минкульт рекомендовал Ульяну Лопаткину на должность художественного руководителя академии. Однако контракт с академией подписан не был. 16 июня 2017 года Ульяна Лопаткина официально заявила о завершении своей танцевальной карьеры. После завершения карьеры поступила на художественный факультет Санкт-Петербургского государственного университета.25 февраля 2019 года Студия Context Pro представила театральный эксперимент, в основе которого – перекрестное интервью двух балерин. На сцену БДТ (Большой Драматический театр) им. Г.А. Товстоногова в новом амплуа драматических актрис вышли примы Мариинского театра Диана Вишнева и Ульяна Лопаткина. Народные артистки расспросили друг друга о судьбоносном выборе профессии, детстве, прошедшем в изнурительных репетициях, славе и душевном обновлении после рождения детей.В 2010-2018 годах Ульяна Лопаткина была главой Фонда профилактики рака.В последние годы Лопаткина ведет непубличный образ жизни.Творчество балерины отмечено многими наградами. Народная артистка РФ (2005). Лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства 1998 года, Премии правительства РФ в области культуры за 2015 год. Она является лауреатом премий "Золотой софит" (1995 и 2015), "Золотая маска" (1997), "Триумф" (2004) и др.Ульяна Лопаткина в 2001 году вышла замуж за архитектора и писателя Владимира Корнева. В 2002 году у балерины родилась дочь. С 2010 года в разводе. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

керчь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, керчь, ульяна лопаткина