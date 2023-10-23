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Посол в Ливане предупредил о возможных рисках для россиян - РИА Новости, 23.10.2023
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10:41 23.10.2023 (обновлено: 11:37 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/livan-1904602869.html
Посол в Ливане предупредил о возможных рисках для россиян
Посол в Ливане предупредил о возможных рисках для россиян - РИА Новости, 23.10.2023
Посол в Ливане предупредил о возможных рисках для россиян
Возможное ухудшение обстановки в Ливане на фоне обстрелов израильской армией позиций движения "Хезболлах" в стране создаст риски для находящихся там более 3,2... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T10:41
2023-10-23T11:37
ливан
россия
в мире
александр рудаков (посол россии в ливане )
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Возможное ухудшение обстановки в Ливане на фоне обстрелов израильской армией позиций движения "Хезболлах" в стране создаст риски для находящихся там более 3,2 тысяч россиян, заявил посол России в Ливане Александр Рудаков в эфире канала "Россия 24".С начала обострения палестино-израильского конфликта в октябре армия Израиля неоднократно заявляла о нанесении ударов по целям на ливанской территории, связанным с движением "Хезболлах". Со своей стороны движение сообщало о собственных ударах по позициям ЦАХАЛ. Минэкономразвития и МИД РФ ранее рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Ливан."На учете консульского отдела российского посольства находятся 3 247 россиян. В реальности их значительно больше (в стране - ред.). Безусловно, наши соотечественники так же, как и рядовые ливанцы, переживают по поводу происходящего... Утверждать, что негативного сценария не будет, мы, конечно, не можем. И в этом случае определенные риски существуют и для наших граждан", - заявил российский посол в Ливане.Дипломат отметил, что россияне, проживающие в Ливане и беспокоящиеся за свою безопасность, могут "свободно покинуть Ливан коммерческим рейсом".Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, свыше 14 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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ливан, россия, в мире, александр рудаков (посол россии в ливане ), хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Ливан, Россия, В мире, Александр Рудаков (посол России в Ливане ), Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Посол в Ливане предупредил о возможных рисках для россиян

Посол в Ливане Рудаков заявил о рисках для россиян в случае ухудшения ситуации

© AP Photo / Mohammad ZaatariДым от израильского обстрела на окраине деревни Кфар-Чуба в Ливане
Дым от израильского обстрела на окраине деревни Кфар-Чуба в Ливане - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© AP Photo / Mohammad Zaatari
Дым от израильского обстрела на окраине деревни Кфар-Чуба в Ливане. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Возможное ухудшение обстановки в Ливане на фоне обстрелов израильской армией позиций движения "Хезболлах" в стране создаст риски для находящихся там более 3,2 тысяч россиян, заявил посол России в Ливане Александр Рудаков в эфире канала "Россия 24".
С начала обострения палестино-израильского конфликта в октябре армия Израиля неоднократно заявляла о нанесении ударов по целям на ливанской территории, связанным с движением "Хезболлах". Со своей стороны движение сообщало о собственных ударах по позициям ЦАХАЛ. Минэкономразвития и МИД РФ ранее рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Ливан.
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20 октября, 08:00
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"На учете консульского отдела российского посольства находятся 3 247 россиян. В реальности их значительно больше (в стране - ред.). Безусловно, наши соотечественники так же, как и рядовые ливанцы, переживают по поводу происходящего... Утверждать, что негативного сценария не будет, мы, конечно, не можем. И в этом случае определенные риски существуют и для наших граждан", - заявил российский посол в Ливане.
Дипломат отметил, что россияне, проживающие в Ливане и беспокоящиеся за свою безопасность, могут "свободно покинуть Ливан коммерческим рейсом".
Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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17 октября, 08:00
Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, свыше 14 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
 
ЛиванРоссияВ миреАлександр Рудаков (посол России в Ливане )ХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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