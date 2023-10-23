https://ria.ru/20231023/kurs-1904723350.html

Официальный курс доллара на вторник составил 94,71 рубля

Официальный курс доллара на вторник составил 94,71 рубля - РИА Новости, 23.10.2023

Официальный курс доллара на вторник составил 94,71 рубля

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 14,69 копейки, до 12,9219 рубля, курс доллара - на 1,2 рубля, до 94,7081 рубля, курс... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T16:16

2023-10-23T16:16

2023-10-23T16:19

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789754190_0:0:3045:1713_1920x0_80_0_0_b98e91bc4536811d313a061a6bf8eaf3.jpg

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 14,69 копейки, до 12,9219 рубля, курс доллара - на 1,2 рубля, до 94,7081 рубля, курс евро - на 1,12 рубля, до 100,30 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

https://ria.ru/20231020/rubl-1903968013.html

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)