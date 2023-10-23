https://ria.ru/20231023/kurs-1904723350.html
Официальный курс доллара на вторник составил 94,71 рубля
Официальный курс доллара на вторник составил 94,71 рубля - РИА Новости, 23.10.2023
Официальный курс доллара на вторник составил 94,71 рубля
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 14,69 копейки, до 12,9219 рубля, курс доллара - на 1,2 рубля, до 94,7081 рубля, курс... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T16:16
2023-10-23T16:16
2023-10-23T16:19
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 14,69 копейки, до 12,9219 рубля, курс доллара - на 1,2 рубля, до 94,7081 рубля, курс евро - на 1,12 рубля, до 100,30 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Официальный курс доллара на вторник составил 94,71 рубля
Официальный доллара на вторник составил 94,71 руб, евро опустился до 100,3 рубля