https://ria.ru/20231023/kredit-1904585921.html

Российские банки обязали указывать полную стоимость кредита в рекламе

Российские банки обязали указывать полную стоимость кредита в рекламе - РИА Новости, 23.10.2023

Российские банки обязали указывать полную стоимость кредита в рекламе

Российские кредитные организации теперь обязаны в рекламе своих продуктов указывать диапазон полной стоимости кредита или займа в процентах годовых и... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T08:32

2023-10-23T08:32

2023-10-23T08:32

экономика

россия

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общество

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Российские кредитные организации теперь обязаны в рекламе своих продуктов указывать диапазон полной стоимости кредита или займа в процентах годовых и дополнительные условия, соответствующий закон вступил в силу с 23 октября. Закон запрещает банкам и микрофинансовым организациям рекламировать только "привлекательные" процентные ставки. Это касается как текстовых рекламных сообщений, включая публикации на сайтах и в мобильных приложениях, так и рекламы со звуковым сопровождением. Полную информацию о стоимости кредита следует отображать тем же шрифтом, что и наиболее привлекательные проценты, и одни параметры не должны быть менее заметными, чем другие. Предполагается, что потребитель таким образом потребитель сможет сразу увидеть, какие дополнительные платные товары или услуги ему придется приобрести, чтобы получить заемные средства по более выгодной ставке. В Банке России считают, что новая норма заставит заемщиков обращать внимание на дополнительные условия кредитного договора и более осознанно рассчитывать свою финансовую нагрузку.

https://ria.ru/20231023/opros-1904584345.html

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экономика, россия, кредит, банки, общество