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Ремонт котельной с обслуживанием 45 тысяч жителей завершают в Королеве - РИА Новости, 23.10.2023
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14:16 23.10.2023
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Ремонт котельной с обслуживанием 45 тысяч жителей завершают в Королеве
Ремонт котельной с обслуживанием 45 тысяч жителей завершают в Королеве - РИА Новости, 23.10.2023
Ремонт котельной с обслуживанием 45 тысяч жителей завершают в Королеве
На территории подмосковного Королева завершают модернизацию ключевой котельной "Новые Подлипки", которая обеспечивает подачу тепла и горячей воды для более 45... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T14:16
2023-10-23T14:16
королев
ремонт
жкх
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. На территории подмосковного Королева завершают модернизацию ключевой котельной "Новые Подлипки", которая обеспечивает подачу тепла и горячей воды для более 45 тысяч местных жителей, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Эта котельная обслуживает 160 жилых домов, 10 школ и шесть детских садов. В этом году в котельной проводится большой объем работ по замене старого оборудования на новое и современное, что позволит увеличить мощность, значительно повысить надежность и качество теплоснабжения для потребителей. Обновление коснется котлоагрегатов, насосного и газового оборудования, а также тепловой сети от котельной протяженностью трассы 900 метров. Все работы завершатся в декабре. Ремонт котельной "Новые Подлипки" - один из этапов масштабной модернизации систем теплоснабжения Королева. В начале года в городе была введена новая котельная "Пионерская", которая питает 60 домов, обеспечивает горячей и холодной водой более 18 тысяч жителей, детсады, школы и Центральную городскую больницу. Кроме того, продолжается обновление крупного участка теплосети – одного километра теплотрассы от котельной "Самаровка". Работы продолжатся и в 2024 – 2026 годах. В планах – замена коммуникаций всей центральной и старой частей города - это шесть магистральных трасс и 16 километров сетей. Для Королева это самая масштабная реконструкция инфраструктуры ЖКХ за долгое время.
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королев, ремонт, жкх
Королев, Ремонт, ЖКХ

Ремонт котельной с обслуживанием 45 тысяч жителей завершают в Королеве

© Фото : пресс-служба администрации КоролеваМодернизация котельной "Новые Подлипки" в Королеве
Модернизация котельной Новые Подлипки в Королеве - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© Фото : пресс-служба администрации Королева
Модернизация котельной "Новые Подлипки" в Королеве
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. На территории подмосковного Королева завершают модернизацию ключевой котельной "Новые Подлипки", которая обеспечивает подачу тепла и горячей воды для более 45 тысяч местных жителей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Эта котельная обслуживает 160 жилых домов, 10 школ и шесть детских садов. В этом году в котельной проводится большой объем работ по замене старого оборудования на новое и современное, что позволит увеличить мощность, значительно повысить надежность и качество теплоснабжения для потребителей.
Уникальное оформление используют при ремонте подъездов в Королеве - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Уникальное оформление используют при ремонте подъездов в Королеве
13 октября, 13:37
Обновление коснется котлоагрегатов, насосного и газового оборудования, а также тепловой сети от котельной протяженностью трассы 900 метров. Все работы завершатся в декабре.
Ремонт котельной "Новые Подлипки" - один из этапов масштабной модернизации систем теплоснабжения Королева. В начале года в городе была введена новая котельная "Пионерская", которая питает 60 домов, обеспечивает горячей и холодной водой более 18 тысяч жителей, детсады, школы и Центральную городскую больницу. Кроме того, продолжается обновление крупного участка теплосети – одного километра теплотрассы от котельной "Самаровка".
Работы продолжатся и в 2024 – 2026 годах. В планах – замена коммуникаций всей центральной и старой частей города - это шесть магистральных трасс и 16 километров сетей. Для Королева это самая масштабная реконструкция инфраструктуры ЖКХ за долгое время.
 
КоролевРемонтЖКХ
 
 
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