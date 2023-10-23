https://ria.ru/20231023/korolev-1904662319.html

Ремонт котельной с обслуживанием 45 тысяч жителей завершают в Королеве

Ремонт котельной с обслуживанием 45 тысяч жителей завершают в Королеве - РИА Новости, 23.10.2023

Ремонт котельной с обслуживанием 45 тысяч жителей завершают в Королеве

На территории подмосковного Королева завершают модернизацию ключевой котельной "Новые Подлипки", которая обеспечивает подачу тепла и горячей воды для более 45... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T14:16

2023-10-23T14:16

2023-10-23T14:16

королев

ремонт

жкх

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. На территории подмосковного Королева завершают модернизацию ключевой котельной "Новые Подлипки", которая обеспечивает подачу тепла и горячей воды для более 45 тысяч местных жителей, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Эта котельная обслуживает 160 жилых домов, 10 школ и шесть детских садов. В этом году в котельной проводится большой объем работ по замене старого оборудования на новое и современное, что позволит увеличить мощность, значительно повысить надежность и качество теплоснабжения для потребителей. Обновление коснется котлоагрегатов, насосного и газового оборудования, а также тепловой сети от котельной протяженностью трассы 900 метров. Все работы завершатся в декабре. Ремонт котельной "Новые Подлипки" - один из этапов масштабной модернизации систем теплоснабжения Королева. В начале года в городе была введена новая котельная "Пионерская", которая питает 60 домов, обеспечивает горячей и холодной водой более 18 тысяч жителей, детсады, школы и Центральную городскую больницу. Кроме того, продолжается обновление крупного участка теплосети – одного километра теплотрассы от котельной "Самаровка". Работы продолжатся и в 2024 – 2026 годах. В планах – замена коммуникаций всей центральной и старой частей города - это шесть магистральных трасс и 16 километров сетей. Для Королева это самая масштабная реконструкция инфраструктуры ЖКХ за долгое время.

https://ria.ru/20231013/oformlenie-1902519774.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

королев, ремонт, жкх