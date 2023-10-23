https://ria.ru/20231023/korma-1904744198.html
План по заготовке кормов в Подмосковье выполнен на 102%
План по заготовке кормов в Подмосковье выполнен на 102% - РИА Новости, 23.10.2023
План по заготовке кормов в Подмосковье выполнен на 102%
План по заготовке кормов для сельскохозяйственных животных в Подмосковье выполнен на 102%, в целом на одну корову заготовлено более 27 центнеров корма, сообщил... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T17:13
2023-10-23T17:13
2023-10-23T17:13
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
георгий филимонов
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. План по заготовке кормов для сельскохозяйственных животных в Подмосковье выполнен на 102%, в целом на одну корову заготовлено более 27 центнеров корма, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. "В регионе уже заготовили более 882 тысяч тонн сенажа, около 660 тысяч тонн силоса и более 77 тысяч тонн сена. В целом на корову заготовлено 27,35 центнера кормовых единиц", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба Минсельхозпрода региона. По его словам, в этом году сенажа заготовили на 11% больше, чем в минувшем году. Кроме того, на 18% увеличился и объем заготовки сочных кормов.
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московская область (подмосковье), георгий филимонов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Георгий Филимонов
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. План по заготовке кормов для сельскохозяйственных животных в Подмосковье выполнен на 102%, в целом на одну корову заготовлено более 27 центнеров корма, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
"В регионе уже заготовили более 882 тысяч тонн сенажа, около 660 тысяч тонн силоса и более 77 тысяч тонн сена. В целом на корову заготовлено 27,35 центнера кормовых единиц", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба Минсельхозпрода региона.
По его словам, в этом году сенажа заготовили на 11% больше, чем в минувшем году. Кроме того, на 18% увеличился и объем заготовки сочных кормов.
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