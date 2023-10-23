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Более 400 тысяч человек подали заявки на конкурс "Это у нас семейное" - РИА Новости, 24.10.2023
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12:59 23.10.2023 (обновлено: 00:57 24.10.2023)
https://ria.ru/20231023/konkurs-1904638632.html
Более 400 тысяч человек подали заявки на конкурс "Это у нас семейное"
Более 400 тысяч человек подали заявки на конкурс "Это у нас семейное" - РИА Новости, 24.10.2023
Более 400 тысяч человек подали заявки на конкурс "Это у нас семейное"
Больше 400 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе "Это у нас семейное" президентской платформы "Россия - страна возможностей", говорится в сообщении... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-23T12:59
2023-10-24T00:57
общество
россия
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Больше 400 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе "Это у нас семейное" президентской платформы "Россия - страна возможностей", говорится в сообщении платформы. О запуске конкурса "Это у нас семейное" объявил 4 сентября президент России Владимир Путин. Прием заявок открыт на сайте этосемейное.рф. Регистрация участников продлится до 4 ноября 2023 года, в нем могут принять участие команды из четырех и более родственников, среди которых есть представители не менее трех поколений. "С момента запуска конкурса "Это у нас семейное" заявки на участие в нем подали более 70 тысяч семей – это свыше 400 тысяч человек", - говорится в сообщении. Уточняется, что заявки подали семьи из всех регионов страны. Наиболее активными, по данным пресс-службы платформы, оказались жители Центрального, Приволжского и Сибирского федеральных округов.
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общество, россия
Общество, Россия
Более 400 тысяч человек подали заявки на конкурс "Это у нас семейное"

Более 400 тыс человек подали заявки на конкурс "Это у нас семейное"

© Фото : Это у нас семейное/ВКонтактеКадр из презентационного видео конкурса "Это у нас семейное"
Кадр из презентационного видео конкурса Это у нас семейное - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© Фото : Это у нас семейное/ВКонтакте
Кадр из презентационного видео конкурса "Это у нас семейное"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Больше 400 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе "Это у нас семейное" президентской платформы "Россия - страна возможностей", говорится в сообщении платформы.
О запуске конкурса "Это у нас семейное" объявил 4 сентября президент России Владимир Путин. Прием заявок открыт на сайте этосемейное.рф. Регистрация участников продлится до 4 ноября 2023 года, в нем могут принять участие команды из четырех и более родственников, среди которых есть представители не менее трех поколений.
"С момента запуска конкурса "Это у нас семейное" заявки на участие в нем подали более 70 тысяч семей – это свыше 400 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Уточняется, что заявки подали семьи из всех регионов страны. Наиболее активными, по данным пресс-службы платформы, оказались жители Центрального, Приволжского и Сибирского федеральных округов.
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