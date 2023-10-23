https://ria.ru/20231023/konkurs-1904638632.html

Более 400 тысяч человек подали заявки на конкурс "Это у нас семейное"

Более 400 тысяч человек подали заявки на конкурс "Это у нас семейное" - РИА Новости, 24.10.2023

Более 400 тысяч человек подали заявки на конкурс "Это у нас семейное"

Больше 400 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе "Это у нас семейное" президентской платформы "Россия - страна возможностей", говорится в сообщении... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-23T12:59

2023-10-23T12:59

2023-10-24T00:57

общество

россия

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Больше 400 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе "Это у нас семейное" президентской платформы "Россия - страна возможностей", говорится в сообщении платформы. О запуске конкурса "Это у нас семейное" объявил 4 сентября президент России Владимир Путин. Прием заявок открыт на сайте этосемейное.рф. Регистрация участников продлится до 4 ноября 2023 года, в нем могут принять участие команды из четырех и более родственников, среди которых есть представители не менее трех поколений. "С момента запуска конкурса "Это у нас семейное" заявки на участие в нем подали более 70 тысяч семей – это свыше 400 тысяч человек", - говорится в сообщении. Уточняется, что заявки подали семьи из всех регионов страны. Наиболее активными, по данным пресс-службы платформы, оказались жители Центрального, Приволжского и Сибирского федеральных округов.

https://ria.ru/20230718/obrazovanie-1884841297.html

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общество, россия