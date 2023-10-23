В Вене призвали не забывать об Украине из-за кризиса на Ближнем Востоке
Шалленберг: нельзя забывать об Украине и Сахеле из-за кризиса на Ближнем Востоке
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
ВЕНА, 23 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Александр Шалленберг в выступлении перед журналистами призвал не забывать об Украине и других регионах, где идут конфликты, из-за кризиса на Ближнем Востоке.
В понедельник в Люксембурге пройдет заседание совета министров иностранных дел стран (СМИД) ЕС.
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"Конечно, нужно быть очень осторожными. Обстоятельства, на которых мы сейчас так сильно сфокусированы - на Секторе Газа и на конфликте там, не должны привести к тому, что мы упустим других из внимания. И это не только Украина. Вспомним об Армении и Азербайджане, вспомним о Сахеле, у нас вокруг Европы огненное кольцо, которое становится все интенсивнее, и с европейской позиции есть ощущение, что оно становится уже. И мы не можем позволить себе наблюдать за одним кризисом", - сказал министр журналистам перед заседанием СМИД, трансляция велась на сайте ЕК.
Глава МИД также напомнил, что для Австрии важно помнить и о Западных Балканах, даже если там, "к счастью", нет насилия.
Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, свыше 14 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.