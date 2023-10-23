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В Италии призвали не допустить вовлечения Ирана в конфликт с Израилем - РИА Новости, 23.10.2023
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10:49 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/konflikt-1904604245.html
В Италии призвали не допустить вовлечения Ирана в конфликт с Израилем
В Италии призвали не допустить вовлечения Ирана в конфликт с Израилем - РИА Новости, 23.10.2023
В Италии призвали не допустить вовлечения Ирана в конфликт с Израилем
Усилия по урегулированию палестино-израильского конфликта должны предотвратить вовлечение Ливана и Ирана, заявил глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T10:49
2023-10-23T10:49
в мире
израиль
иран
италия
антонио таяни
евросоюз
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
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РИМ, 23 окт - РИА Новости. Усилия по урегулированию палестино-израильского конфликта должны предотвратить вовлечение Ливана и Ирана, заявил глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни. "Мы продолжаем работать над деэскалацией, чтобы воспрепятствовать регионализации войны. Мы должны сделать так, чтобы Ливан и Иран не стали сторонами конфликта между Израилем и ХАМАС при условии соблюдения права Израиля на самооборону. Однако в то же время мы должны защитить гражданское население", - заявил он по прибытии на Совет МИД ЕС в Люксембурге. По словам министра, посредниками для урегулирования конфликта могут стать Египет, Катар, Иордания, Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, Тунис, Турция. "Многие страны арабского и мусульманского мира могут сыграть свою роль, чтобы убедить ХАМАС и "Хезболлах" не запускать ракеты по Израилю. Мы работаем над тем, чтобы на Ближнем Востоке не было пожара", - заявил Таяни в эфире итальянского телеканала Rainews24.
https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html
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в мире, израиль, иран, италия, антонио таяни, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас
В мире, Израиль, Иран, Италия, Антонио Таяни, Евросоюз, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС
В Италии призвали не допустить вовлечения Ирана в конфликт с Израилем

Глава МИД Италии Таяни: нужно избежать вовлечения Ирана в конфликт с Израилем

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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РИМ, 23 окт - РИА Новости. Усилия по урегулированию палестино-израильского конфликта должны предотвратить вовлечение Ливана и Ирана, заявил глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни.
«
"Мы продолжаем работать над деэскалацией, чтобы воспрепятствовать регионализации войны. Мы должны сделать так, чтобы Ливан и Иран не стали сторонами конфликта между Израилем и ХАМАС при условии соблюдения права Израиля на самооборону. Однако в то же время мы должны защитить гражданское население", - заявил он по прибытии на Совет МИД ЕС в Люксембурге.
Израильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Ближний Восток воевать не хочет — а придется
20 октября, 08:00
По словам министра, посредниками для урегулирования конфликта могут стать Египет, Катар, Иордания, Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, Тунис, Турция.
"Многие страны арабского и мусульманского мира могут сыграть свою роль, чтобы убедить ХАМАС и "Хезболлах" не запускать ракеты по Израилю. Мы работаем над тем, чтобы на Ближнем Востоке не было пожара", - заявил Таяни в эфире итальянского телеканала Rainews24.
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Европа — Палестина — Израиль: по худшему из сценариев
14 октября, 08:00
 
В миреИзраильИранИталияАнтонио ТаяниЕвросоюзОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАС
 
 
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