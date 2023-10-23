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В Италии призвали не допустить вовлечения Ирана в конфликт с Израилем
В Италии призвали не допустить вовлечения Ирана в конфликт с Израилем - РИА Новости, 23.10.2023
В Италии призвали не допустить вовлечения Ирана в конфликт с Израилем
Усилия по урегулированию палестино-израильского конфликта должны предотвратить вовлечение Ливана и Ирана, заявил глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T10:49
2023-10-23T10:49
2023-10-23T10:49
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РИМ, 23 окт - РИА Новости. Усилия по урегулированию палестино-израильского конфликта должны предотвратить вовлечение Ливана и Ирана, заявил глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни. "Мы продолжаем работать над деэскалацией, чтобы воспрепятствовать регионализации войны. Мы должны сделать так, чтобы Ливан и Иран не стали сторонами конфликта между Израилем и ХАМАС при условии соблюдения права Израиля на самооборону. Однако в то же время мы должны защитить гражданское население", - заявил он по прибытии на Совет МИД ЕС в Люксембурге. По словам министра, посредниками для урегулирования конфликта могут стать Египет, Катар, Иордания, Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, Тунис, Турция. "Многие страны арабского и мусульманского мира могут сыграть свою роль, чтобы убедить ХАМАС и "Хезболлах" не запускать ракеты по Израилю. Мы работаем над тем, чтобы на Ближнем Востоке не было пожара", - заявил Таяни в эфире итальянского телеканала Rainews24.
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в мире, израиль, иран, италия, антонио таяни, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас
В мире, Израиль, Иран, Италия, Антонио Таяни, Евросоюз, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС
В Италии призвали не допустить вовлечения Ирана в конфликт с Израилем
Глава МИД Италии Таяни: нужно избежать вовлечения Ирана в конфликт с Израилем