Власти США запросили конфискацию "суперяхты", якобы принадлежащей Керимову
Минюст США: власти хотят конфисковать яхту, якобы принадлежащую Керимову
CC BY 3.0 / Coolcaesar / Министерство юстиции США
Министерство юстиции США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости. Власти США обратились в суд за разрешением конфисковать "суперяхту", которая якобы принадлежит российскому бизнесмену Сулейману Керимову, сообщило министерство юстиции на своем сайте.
Прокуратура южного округа Нью-Йорка хочет обратить в собственность американского правительства ранее арестованную в рамках антироссийских санкций моторную яхту "Амадея" оценочной стоимостью свыше 300 миллионов долларов.
Истцы утверждают, что яхта, которая находится в Сан-Диего, обслуживалась и модернизировалась в нарушение санкций. "Прошение указывает, что "Амадея" может подлежать конфискации в связи с нарушением закона США", - сообщает минюст, отмечая, что, по подозрению прокуратуры, речь идет как о нарушении санкций, так и об отмывании денежных средств.
Власти США не раз говорили о планах конфисковывать арестованные активы российских бизнесменов для передачи Украине.
Керимов находится под санкциями США с 2018 года. Яхта, по данным Вашингтона, была приобретена им в 2021 году "через ряд офшорных компаний, призванных скрыть реального владельца". "С октября 2021 года по апрель 2022 года, когда яхта была задержана властями Фиджи (по запросу США - ред.), Керимов и/или члены его семьи совершили на "Амадее" множество поездок, планировали провести ее масштабный ремонт, был расписан план ее последующих выходов (в море), они осуществляли оплату ее содержания", - говорится в сообщении минюста.
Прошение о конфискации должно быть рассмотрено судом, после положительного решения которого частная собственность может перейти государству.