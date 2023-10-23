https://ria.ru/20231023/konfiskatsiya-1904797956.html

Власти США запросили конфискацию "суперяхты", якобы принадлежащей Керимову

Власти США запросили конфискацию "суперяхты", якобы принадлежащей Керимову - РИА Новости, 23.10.2023

Власти США запросили конфискацию "суперяхты", якобы принадлежащей Керимову

Власти США обратились в суд за разрешением конфисковать "суперяхту", которая якобы принадлежит российскому бизнесмену Сулейману Керимову, сообщило министерство... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T20:32

2023-10-23T20:32

2023-10-23T20:32

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ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости. Власти США обратились в суд за разрешением конфисковать "суперяхту", которая якобы принадлежит российскому бизнесмену Сулейману Керимову, сообщило министерство юстиции на своем сайте.Прокуратура южного округа Нью-Йорка хочет обратить в собственность американского правительства ранее арестованную в рамках антироссийских санкций моторную яхту "Амадея" оценочной стоимостью свыше 300 миллионов долларов. Истцы утверждают, что яхта, которая находится в Сан-Диего, обслуживалась и модернизировалась в нарушение санкций. "Прошение указывает, что "Амадея" может подлежать конфискации в связи с нарушением закона США", - сообщает минюст, отмечая, что, по подозрению прокуратуры, речь идет как о нарушении санкций, так и об отмывании денежных средств. Власти США не раз говорили о планах конфисковывать арестованные активы российских бизнесменов для передачи Украине. Керимов находится под санкциями США с 2018 года. Яхта, по данным Вашингтона, была приобретена им в 2021 году "через ряд офшорных компаний, призванных скрыть реального владельца". "С октября 2021 года по апрель 2022 года, когда яхта была задержана властями Фиджи (по запросу США - ред.), Керимов и/или члены его семьи совершили на "Амадее" множество поездок, планировали провести ее масштабный ремонт, был расписан план ее последующих выходов (в море), они осуществляли оплату ее содержания", - говорится в сообщении минюста. Прошение о конфискации должно быть рассмотрено судом, после положительного решения которого частная собственность может перейти государству.

https://ria.ru/20230812/usmanov-1889755507.html

https://ria.ru/20230721/yakhta-1885546600.html

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в мире, сша, сан-диего, сулейман керимов