https://ria.ru/20231023/kompensatsiya-1904634562.html

Около 600 ямальских детей бойцов СВО получили компенсацию за проезд

Около 600 ямальских детей бойцов СВО получили компенсацию за проезд - РИА Новости, 23.10.2023

Около 600 ямальских детей бойцов СВО получили компенсацию за проезд

Около 600 детей ямальских военнослужащих, проходящих службу на спецоперации, получили компенсацию за проезд на каникулы, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T12:44

2023-10-23T12:44

2023-10-23T12:44

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

новый уренгой

дмитрий артюхов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg

САЛЕХАРД, 23 окт - РИА Новости. Около 600 детей ямальских военнослужащих, проходящих службу на спецоперации, получили компенсацию за проезд на каникулы, сообщает пресс-служба правительства региона. "На Ямале около 600 детей участников СВО получили компенсацию за проезд на каникулы. Социальная выплата введена в этом году по поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Поддержкой охвачены дети военнослужащих до 18 лет, а также неработающие и не вступившие в брак студенты до 23 лет. Размер компенсации – до 30 тысяч рублей на поездку в обе стороны с 1 мая по 30 сентября. Почти 600 ребятам уже возместили затраты", — говорится в сообщении. Прием заявлений на возврат расходов продолжится до 15 декабря этого года. Северянам требуется представить в орган социальной защиты населения в электронном виде или очно по месту жительства документы, подтверждающие факт и оплату проезда. На Ямале продолжается оказание комплексной поддержки участникам специальной военной операции и их близким. Среди выплат и льгот – единовременные и ежегодные пособия, реабилитационный сертификат, компенсации за проезд, льготы для детей на посещение культурных, спортивных учреждений и другие. Всего – более 50 мер соцподдержки, уточняют в пресс-службе. Также в регионе пятый месяц работает филиал госфонда "Защитники Отечества", где уже помогли более 1300 северянам по двум тысячам различных вопросов. В каждом муниципалитете дополнительно работают социальные координаторы – представители администраций, организаций округа. В Новом Уренгое два месяца функционирует отделение социального сопровождения участников СВО – оно создано на базе центра социального обслуживания населения "Садко". Это еще одно пространство для помощи бойцам и их семьям с пунктом проката технических средств реабилитации, школой ухода, гостиной для общения, библиотекой, конференц-залом, отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20231012/podderzhka-1902314905.html

ямал

новый уренгой

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ямал, новый уренгой, дмитрий артюхов