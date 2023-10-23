https://ria.ru/20231023/kompensatsiya-1904634562.html
Около 600 ямальских детей бойцов СВО получили компенсацию за проезд
Около 600 ямальских детей бойцов СВО получили компенсацию за проезд - РИА Новости, 23.10.2023
Около 600 ямальских детей бойцов СВО получили компенсацию за проезд
Около 600 детей ямальских военнослужащих, проходящих службу на спецоперации, получили компенсацию за проезд на каникулы, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T12:44
2023-10-23T12:44
2023-10-23T12:44
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
новый уренгой
дмитрий артюхов
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САЛЕХАРД, 23 окт - РИА Новости. Около 600 детей ямальских военнослужащих, проходящих службу на спецоперации, получили компенсацию за проезд на каникулы, сообщает пресс-служба правительства региона. "На Ямале около 600 детей участников СВО получили компенсацию за проезд на каникулы. Социальная выплата введена в этом году по поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Поддержкой охвачены дети военнослужащих до 18 лет, а также неработающие и не вступившие в брак студенты до 23 лет. Размер компенсации – до 30 тысяч рублей на поездку в обе стороны с 1 мая по 30 сентября. Почти 600 ребятам уже возместили затраты", — говорится в сообщении. Прием заявлений на возврат расходов продолжится до 15 декабря этого года. Северянам требуется представить в орган социальной защиты населения в электронном виде или очно по месту жительства документы, подтверждающие факт и оплату проезда. На Ямале продолжается оказание комплексной поддержки участникам специальной военной операции и их близким. Среди выплат и льгот – единовременные и ежегодные пособия, реабилитационный сертификат, компенсации за проезд, льготы для детей на посещение культурных, спортивных учреждений и другие. Всего – более 50 мер соцподдержки, уточняют в пресс-службе. Также в регионе пятый месяц работает филиал госфонда "Защитники Отечества", где уже помогли более 1300 северянам по двум тысячам различных вопросов. В каждом муниципалитете дополнительно работают социальные координаторы – представители администраций, организаций округа. В Новом Уренгое два месяца функционирует отделение социального сопровождения участников СВО – оно создано на базе центра социального обслуживания населения "Садко". Это еще одно пространство для помощи бойцам и их семьям с пунктом проката технических средств реабилитации, школой ухода, гостиной для общения, библиотекой, конференц-залом, отмечает пресс-служба.
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ямал
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ямал, новый уренгой, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Новый Уренгой, Дмитрий Артюхов
САЛЕХАРД, 23 окт - РИА Новости. Около 600 детей ямальских военнослужащих, проходящих службу на спецоперации, получили компенсацию за проезд на каникулы, сообщает пресс-служба правительства региона.
"На Ямале
около 600 детей участников СВО получили компенсацию за проезд на каникулы. Социальная выплата введена в этом году по поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова
. Поддержкой охвачены дети военнослужащих до 18 лет, а также неработающие и не вступившие в брак студенты до 23 лет. Размер компенсации – до 30 тысяч рублей на поездку в обе стороны с 1 мая по 30 сентября. Почти 600 ребятам уже возместили затраты", — говорится в сообщении.
Губернатор ЯНАО: для бойцов СВО и их семей введены более 50 мер поддержки
Прием заявлений на возврат расходов продолжится до 15 декабря этого года. Северянам требуется представить в орган социальной защиты населения в электронном виде или очно по месту жительства документы, подтверждающие факт и оплату проезда.
На Ямале продолжается оказание комплексной поддержки участникам специальной военной операции и их близким. Среди выплат и льгот – единовременные и ежегодные пособия, реабилитационный сертификат, компенсации за проезд, льготы для детей на посещение культурных, спортивных учреждений и другие. Всего – более 50 мер соцподдержки, уточняют в пресс-службе.
Также в регионе пятый месяц работает филиал госфонда "Защитники Отечества", где уже помогли более 1300 северянам по двум тысячам различных вопросов. В каждом муниципалитете дополнительно работают социальные координаторы – представители администраций, организаций округа.
В Новом Уренгое
два месяца функционирует отделение социального сопровождения участников СВО – оно создано на базе центра социального обслуживания населения "Садко". Это еще одно пространство для помощи бойцам и их семьям с пунктом проката технических средств реабилитации, школой ухода, гостиной для общения, библиотекой, конференц-залом, отмечает пресс-служба.