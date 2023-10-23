https://ria.ru/20231023/kompensatsiya-1904630729.html

В Екатеринбурге учитель отсудила три тысячи рублей за фото в чате класса

В Екатеринбурге учитель отсудила три тысячи рублей за фото в чате класса - РИА Новости, 23.10.2023

В Екатеринбурге учитель отсудила три тысячи рублей за фото в чате класса

Преподаватель школы в Екатеринбурге отсудила у родителей семиклассника моральную компенсацию в 3 тысячи рублей из-за своей фотографии в классном чате в... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T12:30

2023-10-23T12:30

2023-10-23T12:31

происшествия

екатеринбург

whatsapp inc.

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 окт – РИА Новости. Преподаватель школы в Екатеринбурге отсудила у родителей семиклассника моральную компенсацию в 3 тысячи рублей из-за своей фотографии в классном чате в WhatsApp, сообщает свердловский областной суд. Согласно материалам суда, в октябре прошлого года на уроке биологии ученик 7-го класса сделал снимок записанного на доске домашнего задания, в кадр попала учитель. Впоследствии фото было выложено в чат класса в мессенджере WhatsApp, хотя педагог сообщила детям, что против публикации своего изображения. На школьной комиссии по урегулированию споров мать подростка заявила, что ее сын является старостой класса и фотографировал доску с разрешения учителя, педагог же случайно попала в кадр. На следующий день, после поступивших возражений, снимок был удален из чата. Тем не менее, учитель обратилась в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга с требованием удалить фото из телефонов матери и ребенка и взыскать в свою пользу компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. "Представитель истца пояснила, что поводом для обращения в суд стало то, что мать ученика не принесла извинений. Суд частично удовлетворил иск – обязал удалить фото из телефона и выплатить педагогу компенсацию морального вреда в размере 3 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Уточняется, что мать школьника обжаловала данное решение в облсуде, но апелляционная инстанция оставила его без изменения.

https://ria.ru/20231023/vkontakte-1904609056.html

https://ria.ru/20231023/proisshestviya-1904612801.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, екатеринбург, whatsapp inc.