https://ria.ru/20231023/kompensatsiya-1904630729.html
В Екатеринбурге учитель отсудила три тысячи рублей за фото в чате класса
В Екатеринбурге учитель отсудила три тысячи рублей за фото в чате класса - РИА Новости, 23.10.2023
В Екатеринбурге учитель отсудила три тысячи рублей за фото в чате класса
Преподаватель школы в Екатеринбурге отсудила у родителей семиклассника моральную компенсацию в 3 тысячи рублей из-за своей фотографии в классном чате в... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T12:30
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 окт – РИА Новости. Преподаватель школы в Екатеринбурге отсудила у родителей семиклассника моральную компенсацию в 3 тысячи рублей из-за своей фотографии в классном чате в WhatsApp, сообщает свердловский областной суд. Согласно материалам суда, в октябре прошлого года на уроке биологии ученик 7-го класса сделал снимок записанного на доске домашнего задания, в кадр попала учитель. Впоследствии фото было выложено в чат класса в мессенджере WhatsApp, хотя педагог сообщила детям, что против публикации своего изображения. На школьной комиссии по урегулированию споров мать подростка заявила, что ее сын является старостой класса и фотографировал доску с разрешения учителя, педагог же случайно попала в кадр. На следующий день, после поступивших возражений, снимок был удален из чата. Тем не менее, учитель обратилась в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга с требованием удалить фото из телефонов матери и ребенка и взыскать в свою пользу компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. "Представитель истца пояснила, что поводом для обращения в суд стало то, что мать ученика не принесла извинений. Суд частично удовлетворил иск – обязал удалить фото из телефона и выплатить педагогу компенсацию морального вреда в размере 3 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Уточняется, что мать школьника обжаловала данное решение в облсуде, но апелляционная инстанция оставила его без изменения.
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происшествия, екатеринбург, whatsapp inc.
Происшествия, Екатеринбург, WhatsApp Inc.
В Екатеринбурге учитель отсудила три тысячи рублей за фото в чате класса
В Екатеринбурге учитель отсудила три тысячи рублей за свое фото в классном чате
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 окт – РИА Новости.
Преподаватель школы в Екатеринбурге отсудила у родителей семиклассника моральную компенсацию в 3 тысячи рублей из-за своей фотографии в классном чате в WhatsApp, сообщает свердловский областной суд
.
Согласно материалам суда, в октябре прошлого года на уроке биологии ученик 7-го класса сделал снимок записанного на доске домашнего задания, в кадр попала учитель. Впоследствии фото было выложено в чат класса в мессенджере WhatsApp, хотя педагог сообщила детям, что против публикации своего изображения.
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На школьной комиссии по урегулированию споров мать подростка заявила, что ее сын является старостой класса и фотографировал доску с разрешения учителя, педагог же случайно попала в кадр. На следующий день, после поступивших возражений, снимок был удален из чата. Тем не менее, учитель обратилась в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга с требованием удалить фото из телефонов матери и ребенка и взыскать в свою пользу компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.
"Представитель истца пояснила, что поводом для обращения в суд стало то, что мать ученика не принесла извинений. Суд частично удовлетворил иск – обязал удалить фото из телефона и выплатить педагогу компенсацию морального вреда в размере 3 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что мать школьника обжаловала данное решение в облсуде, но апелляционная инстанция оставила его без изменения.
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