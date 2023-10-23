https://ria.ru/20231023/kolomoyskiy-1904681462.html

Украинские прокуроры отказали Коломойскому* в проведении медобследования

Украинские прокуроры отказали Коломойскому* в проведении медобследования - РИА Новости, 23.10.2023

Украинские прокуроры отказали Коломойскому* в проведении медобследования

Адвокат украинского олигарха Игоря Коломойского* Александр Лысак сообщил, что у подзащитного началось обострение болезней, однако ему прокуроры отказывает в... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T14:53

2023-10-23T14:53

2023-10-23T14:53

украина

в мире

игорь коломойский

служба безопасности украины

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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Адвокат украинского олигарха Игоря Коломойского* Александр Лысак сообщил, что у подзащитного началось обострение болезней, однако ему прокуроры отказывает в проведении медобследования. В понедельник издание "Украинские новости" сообщало, что Коломойский*, подозреваемый на Украине в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем, пытался оспорить свой арест в Верховном суде. "Уже сейчас у Игоря Валерьевича* началось обострение болезней: участились приступы панкреатита, боли в почках, увеличился уровень сахара в крови и начало ухудшаться зрение. Клиенту необходимо срочное независимое обследование врачей, о чем мы постоянно просим детективов и прокуроров, осуществляющих надзор за расследованием. Однако наши просьбы фактически игнорируются", – приводит слова Лысака телеканал ТСН. По словам Лысака, адвокаты просили перевести Коломойского* в военно-медицинское управление СБУ, провести ему медицинское обследование в Еврейском медицинском центре, ультразвуковое обследование, предоставить разрешение на забор крови для анализа независимыми медицинскими учреждениями, однако в этом "было отказано или оставлены соответствующие ходатайства без ответа". "Какова действительная цель данного бездействия? Мы сейчас постоянно слышим о необходимости интеграции нашего государства в ЕС, однако понимают ли наши правоохранительные органы европейские стандарты соблюдения права на здравоохранение? Соблюдает ли наше государство стандарты и условия содержания под стражей лиц, вина которых не является доказанной?" - посетовал адвокат. СБУ 2 сентября предъявила Коломойскому* обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день суд в Киеве арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в размере 3,891 миллиарда гривен (около 105 миллионов долларов). По данным украинского Бюро экономической безопасности, Коломойский* подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, "полученным преступным путем".* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20231002/kolomoyskiy-1899937173.html

https://ria.ru/20230504/kolomoyskiy-1869742615.html

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украина, в мире, игорь коломойский, служба безопасности украины