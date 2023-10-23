Рейтинг@Mail.ru
Украинские прокуроры отказали Коломойскому* в проведении медобследования - РИА Новости, 23.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:53 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/kolomoyskiy-1904681462.html
Украинские прокуроры отказали Коломойскому* в проведении медобследования
Украинские прокуроры отказали Коломойскому* в проведении медобследования - РИА Новости, 23.10.2023
Украинские прокуроры отказали Коломойскому* в проведении медобследования
Адвокат украинского олигарха Игоря Коломойского* Александр Лысак сообщил, что у подзащитного началось обострение болезней, однако ему прокуроры отказывает в... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T14:53
2023-10-23T14:53
украина
в мире
игорь коломойский
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150838/35/1508383539_0:319:2962:1985_1920x0_80_0_0_dae2f326fb6a380645b9a3d5117f9375.jpg
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Адвокат украинского олигарха Игоря Коломойского* Александр Лысак сообщил, что у подзащитного началось обострение болезней, однако ему прокуроры отказывает в проведении медобследования. В понедельник издание "Украинские новости" сообщало, что Коломойский*, подозреваемый на Украине в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем, пытался оспорить свой арест в Верховном суде. "Уже сейчас у Игоря Валерьевича* началось обострение болезней: участились приступы панкреатита, боли в почках, увеличился уровень сахара в крови и начало ухудшаться зрение. Клиенту необходимо срочное независимое обследование врачей, о чем мы постоянно просим детективов и прокуроров, осуществляющих надзор за расследованием. Однако наши просьбы фактически игнорируются", – приводит слова Лысака телеканал ТСН. По словам Лысака, адвокаты просили перевести Коломойского* в военно-медицинское управление СБУ, провести ему медицинское обследование в Еврейском медицинском центре, ультразвуковое обследование, предоставить разрешение на забор крови для анализа независимыми медицинскими учреждениями, однако в этом "было отказано или оставлены соответствующие ходатайства без ответа". "Какова действительная цель данного бездействия? Мы сейчас постоянно слышим о необходимости интеграции нашего государства в ЕС, однако понимают ли наши правоохранительные органы европейские стандарты соблюдения права на здравоохранение? Соблюдает ли наше государство стандарты и условия содержания под стражей лиц, вина которых не является доказанной?" - посетовал адвокат. СБУ 2 сентября предъявила Коломойскому* обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день суд в Киеве арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в размере 3,891 миллиарда гривен (около 105 миллионов долларов). По данным украинского Бюро экономической безопасности, Коломойский* подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, "полученным преступным путем".* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20231002/kolomoyskiy-1899937173.html
https://ria.ru/20230504/kolomoyskiy-1869742615.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150838/35/1508383539_330:160:2847:2048_1920x0_80_0_0_04382e3f3da02fa0e6550e6f89c4a83c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, игорь коломойский, служба безопасности украины
Украина, В мире, Игорь Коломойский, Служба безопасности Украины
Украинские прокуроры отказали Коломойскому* в проведении медобследования

Адвокат Коломойского: украинские прокуроры отказали олигарху в медобследовании

© РИА Новости / Михаил Маркив | Перейти в медиабанкИгорь Коломойский
Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Михаил Маркив
Перейти в медиабанк
Игорь Коломойский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Адвокат украинского олигарха Игоря Коломойского* Александр Лысак сообщил, что у подзащитного началось обострение болезней, однако ему прокуроры отказывает в проведении медобследования.
В понедельник издание "Украинские новости" сообщало, что Коломойский*, подозреваемый на Украине в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем, пытался оспорить свой арест в Верховном суде.
Губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Киевский суд подтвердил, что Зеленский не лишал Коломойского гражданства
2 октября, 13:35
"Уже сейчас у Игоря Валерьевича* началось обострение болезней: участились приступы панкреатита, боли в почках, увеличился уровень сахара в крови и начало ухудшаться зрение. Клиенту необходимо срочное независимое обследование врачей, о чем мы постоянно просим детективов и прокуроров, осуществляющих надзор за расследованием. Однако наши просьбы фактически игнорируются", – приводит слова Лысака телеканал ТСН.
По словам Лысака, адвокаты просили перевести Коломойского* в военно-медицинское управление СБУ, провести ему медицинское обследование в Еврейском медицинском центре, ультразвуковое обследование, предоставить разрешение на забор крови для анализа независимыми медицинскими учреждениями, однако в этом "было отказано или оставлены соответствующие ходатайства без ответа".
"Какова действительная цель данного бездействия? Мы сейчас постоянно слышим о необходимости интеграции нашего государства в ЕС, однако понимают ли наши правоохранительные органы европейские стандарты соблюдения права на здравоохранение? Соблюдает ли наше государство стандарты и условия содержания под стражей лиц, вина которых не является доказанной?" - посетовал адвокат.
СБУ 2 сентября предъявила Коломойскому* обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день суд в Киеве арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в размере 3,891 миллиарда гривен (около 105 миллионов долларов).
По данным украинского Бюро экономической безопасности, Коломойский* подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, "полученным преступным путем".
* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов.
Молоток в зале судебных заседаний
На Украине повторно арестовали права нефтегазовой компании Коломойского
4 мая, 17:59
 
УкраинаВ миреИгорь КоломойскийСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала