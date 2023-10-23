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На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла - РИА Новости, 23.10.2023
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10:39 23.10.2023 (обновлено: 10:48 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/klyuchevskoy-1904602483.html
На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла
На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла - РИА Новости, 23.10.2023
На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла
Вулкан Ключевской на Камчатке вечером понедельника выбросил столб пепла на высоту до 5 тысяч метров, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T10:39
2023-10-23T10:48
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ВЛАДИВОСТОК, 23 окт – РИА Новости. Вулкан Ключевской на Камчатке вечером понедельника выбросил столб пепла на высоту до 5 тысяч метров, сообщает региональный главк МЧС РФ. &quot;По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), вечером 23 октября из вулкана Ключевского был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 5000 метров при высоте самого исполина 4754 метра&quot;, - говорится в сообщении.Пепловый шлейф распространяется в северо-восточном направлении вглубь полуострова. На его пути находится поселок Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района. По данным МЧС, там не исключается выпадение незначительного количества пепла. Сейчас выпадения пепла в населенных пунктах не зарегистрировано. Туристических групп в районе вулкана нет. Нынешнее извержение вулкана Ключевской началось 23 июня 2023 года. Вулкан Ключевской - самый высокий действующий вулкан Евразии. Вулкан представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 метров. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Исполин находится в 30 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района, в котором проживает около 4,5 тысячи человек.
https://ria.ru/20230914/vulkan-1896243836.html
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происшествия, камчатка, россия, евразия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Камчатка, Россия, Евразия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла

На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту до 5000 метров

© iStock.com / sergeyonasТурист идет к вулкану Ключевской на Камчатке
Турист идет к вулкану Ключевской на Камчатке - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© iStock.com / sergeyonas
Турист идет к вулкану Ключевской на Камчатке . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 23 окт – РИА Новости. Вулкан Ключевской на Камчатке вечером понедельника выбросил столб пепла на высоту до 5 тысяч метров, сообщает региональный главк МЧС РФ.
«

"По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), вечером 23 октября из вулкана Ключевского был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 5000 метров при высоте самого исполина 4754 метра", - говорится в сообщении.

Пепловый шлейф распространяется в северо-восточном направлении вглубь полуострова. На его пути находится поселок Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района. По данным МЧС, там не исключается выпадение незначительного количества пепла.
Сейчас выпадения пепла в населенных пунктах не зарегистрировано. Туристических групп в районе вулкана нет.
Нынешнее извержение вулкана Ключевской началось 23 июня 2023 года. Вулкан Ключевской - самый высокий действующий вулкан Евразии. Вулкан представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 метров. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Исполин находится в 30 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района, в котором проживает около 4,5 тысячи человек.
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ПроисшествияКамчаткаРоссияЕвразияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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