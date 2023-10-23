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На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла
На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла - РИА Новости, 23.10.2023
На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла
Вулкан Ключевской на Камчатке вечером понедельника выбросил столб пепла на высоту до 5 тысяч метров, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T10:39
2023-10-23T10:39
2023-10-23T10:48
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ВЛАДИВОСТОК, 23 окт – РИА Новости. Вулкан Ключевской на Камчатке вечером понедельника выбросил столб пепла на высоту до 5 тысяч метров, сообщает региональный главк МЧС РФ. "По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), вечером 23 октября из вулкана Ключевского был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 5000 метров при высоте самого исполина 4754 метра", - говорится в сообщении.Пепловый шлейф распространяется в северо-восточном направлении вглубь полуострова. На его пути находится поселок Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района. По данным МЧС, там не исключается выпадение незначительного количества пепла. Сейчас выпадения пепла в населенных пунктах не зарегистрировано. Туристических групп в районе вулкана нет. Нынешнее извержение вулкана Ключевской началось 23 июня 2023 года. Вулкан Ключевской - самый высокий действующий вулкан Евразии. Вулкан представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 метров. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Исполин находится в 30 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района, в котором проживает около 4,5 тысячи человек.
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происшествия, камчатка, россия, евразия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Камчатка, Россия, Евразия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла
На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту до 5000 метров