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Фильм "Повелитель ветра" возглавил кинопрокат в России за выходные - РИА Новости, 23.10.2023
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Культура
 
12:07 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/kino-1904622755.html
Фильм "Повелитель ветра" возглавил кинопрокат в России за выходные
Фильм "Повелитель ветра" возглавил кинопрокат в России за выходные - РИА Новости, 23.10.2023
Фильм "Повелитель ветра" возглавил кинопрокат в России за выходные
Фильм "Повелитель ветра" вновь возглавил кинопрокат со сборами в 68,2 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T12:07
2023-10-23T12:07
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Фильм "Повелитель ветра" вновь возглавил кинопрокат со сборами в 68,2 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. Продюсером и исполнителем главной роли в фильме выступает Федор Бондарчук. Вторую строчку занял американский комедийный боевик "Телохранитель на фрилансе", собравший 36,6 миллиона. Главную роль исполнил Джон Сина. Следующим в рейтинге идет российский мультфильм "Смешарики снимают кино" со сборами в 34,8 миллиона рублей. Картина приурочена к 20-летию проекта. На четвертой строчке расположилась мелодрама "Страсти по Матвею", собравшая 29,2 миллиона рублей. Замыкает список комедия "Вася не в себе" со сборами в 25,9 миллиона. В картине снялись Павел Прилучный, Ольга Кузьмина, Владимир Сычев и другие.
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россия, федор бондарчук, павел прилучный, владимир сычев, снг, кино и сериалы
Культура, Россия, Федор Бондарчук, Павел Прилучный, Владимир Сычев, СНГ, Кино и сериалы
Фильм "Повелитель ветра" возглавил кинопрокат в России за выходные

Фильм "Повелитель ветра" снова возглавил кинопрокат в России за выходные

Постер к фильму "Повелитель ветра"
Постер к фильму Повелитель ветра
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Фильм "Повелитель ветра" вновь возглавил кинопрокат со сборами в 68,2 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com.
Продюсером и исполнителем главной роли в фильме выступает Федор Бондарчук.
Вторую строчку занял американский комедийный боевик "Телохранитель на фрилансе", собравший 36,6 миллиона. Главную роль исполнил Джон Сина.
Следующим в рейтинге идет российский мультфильм "Смешарики снимают кино" со сборами в 34,8 миллиона рублей. Картина приурочена к 20-летию проекта.
На четвертой строчке расположилась мелодрама "Страсти по Матвею", собравшая 29,2 миллиона рублей.
Замыкает список комедия "Вася не в себе" со сборами в 25,9 миллиона. В картине снялись Павел Прилучный, Ольга Кузьмина, Владимир Сычев и другие.
Постер к фильму Повелитель ветра
Фильм "Повелитель ветра" снова возглавил кинопрокат в России в выходные
16 октября, 12:16
 
КультураРоссияФедор БондарчукПавел ПрилучныйВладимир СычевСНГКино и сериалы
 
 
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