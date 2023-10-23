https://ria.ru/20231023/kino-1904622755.html

Фильм "Повелитель ветра" возглавил кинопрокат в России за выходные

Фильм "Повелитель ветра" возглавил кинопрокат в России за выходные - РИА Новости, 23.10.2023

Фильм "Повелитель ветра" возглавил кинопрокат в России за выходные

Фильм "Повелитель ветра" вновь возглавил кинопрокат со сборами в 68,2 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T12:07

2023-10-23T12:07

2023-10-23T12:07

культура

россия

федор бондарчук

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снг

кино и сериалы

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Фильм "Повелитель ветра" вновь возглавил кинопрокат со сборами в 68,2 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. Продюсером и исполнителем главной роли в фильме выступает Федор Бондарчук. Вторую строчку занял американский комедийный боевик "Телохранитель на фрилансе", собравший 36,6 миллиона. Главную роль исполнил Джон Сина. Следующим в рейтинге идет российский мультфильм "Смешарики снимают кино" со сборами в 34,8 миллиона рублей. Картина приурочена к 20-летию проекта. На четвертой строчке расположилась мелодрама "Страсти по Матвею", собравшая 29,2 миллиона рублей. Замыкает список комедия "Вася не в себе" со сборами в 25,9 миллиона. В картине снялись Павел Прилучный, Ольга Кузьмина, Владимир Сычев и другие.

https://ria.ru/20231016/film-1903027206.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

россия, федор бондарчук, павел прилучный, владимир сычев, снг, кино и сериалы