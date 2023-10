https://ria.ru/20231023/khamas-1904648718.html

ХАМАС предложило NYT приехать в Газу за доказательствами обстрела больницы

ХАМАС предложило NYT приехать в Газу за доказательствами обстрела больницы

2023-10-23T13:32

2023-10-23T13:32

2023-10-23T13:34

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС предложило западным журналистам самим приехать к ним за доказательствами обстрела больницы "Аль-Ахли" в секторе Газа израильскими войсками, пишет New York Times. Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа 17 октября подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад". Представитель ХАМАС Гази Хамад отказался предоставить New York Times доказательства, подтверждающие удар по больнице. По его словам, ракета "растворилась, как соль в воде". "Она испарилась. Ничего не осталось", - сказал он изданию по телефону.При этом глава пресс-офиса правительства в секторе Газа Салама Мааруф предложил журналистам приехать в Газу и изучить доказательства на месте. "Кто говорит, что мы обязаны предоставлять обломки каждой ракеты, которая убивает наших людей? В общем вы можете приехать, изучить (свидетельства – ред.) и сами убедиться на основе имеющихся у нас доказательств", - написал он в текстовом сообщении для New York Times. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, свыше 14 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

россия

2023

Новости

