Путин поздравил Федеральное казначейство со столетним юбилеем
Путин: становление контрольно-ревизионных органов неотделимо от истории России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании Федерального казначейства на Биржевой площади в Москве
Флаг на здании Федерального казначейства на Биржевой площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении работникам и ветеранам Федерального казначейства отметил, что становление и развитие контрольно-ревизионных органов неотделимы от истории РФ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с юбилейной датой ‒ 100-летием со дня образования контрольно-ревизионных органов министерства финансов России. Становление и развитие контрольно-ревизионных органов неотделимы от истории нашей страны, укрепления системы государственного финансового контроля. Её лучших представителей во все времена отличали высочайшая компетентность, ответственное отношение к делу, безукоризненные личные качества", - говорится в телеграмме. Российский лидер выразил уверенность в том, что работники и ветераны будут бережно хранить и приумножать лучшие профессиональные традиции, а также достойно решать поставленные задачи. В заключение поздравления Путин пожелал им успехов, здоровья и реализации намеченных планов.
Премьер-министр России Михаил Мишустин также поздравил сотрудников Казначейства с юбилеем контрольно-ревизионных органов Минфина, отметив, что сегодня ведомство является одним из самых современных и высокотехнологичных. Мишустин подчеркнул, что в Казначействе трудятся профессионалы своего дела, обладающие аналитическими способностями и умением оперативно решать поставленные задачи. "В этот праздничный день хочу поблагодарить вас за самоотверженный труд, пожелать новых успехов и достижений", - добавил премьер.