https://ria.ru/20231023/kaznacheystvo-1904615458.html

Путин поздравил Федеральное казначейство со столетним юбилеем

Путин поздравил Федеральное казначейство со столетним юбилеем - РИА Новости, 23.10.2023

Путин поздравил Федеральное казначейство со столетним юбилеем

Президент России Владимир Путин в поздравлении работникам и ветеранам Федерального казначейства отметил, что становление и развитие контрольно-ревизионных... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T11:38

2023-10-23T11:38

2023-10-23T11:38

россия

владимир путин

михаил мишустин

политика

федеральное казначейство (казначейство россии)

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении работникам и ветеранам Федерального казначейства отметил, что становление и развитие контрольно-ревизионных органов неотделимы от истории РФ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Поздравляю вас с юбилейной датой ‒ 100-летием со дня образования контрольно-ревизионных органов министерства финансов России. Становление и развитие контрольно-ревизионных органов неотделимы от истории нашей страны, укрепления системы государственного финансового контроля. Её лучших представителей во все времена отличали высочайшая компетентность, ответственное отношение к делу, безукоризненные личные качества", - говорится в телеграмме. Российский лидер выразил уверенность в том, что работники и ветераны будут бережно хранить и приумножать лучшие профессиональные традиции, а также достойно решать поставленные задачи. В заключение поздравления Путин пожелал им успехов, здоровья и реализации намеченных планов. Премьер-министр России Михаил Мишустин также поздравил сотрудников Казначейства с юбилеем контрольно-ревизионных органов Минфина, отметив, что сегодня ведомство является одним из самых современных и высокотехнологичных. Мишустин подчеркнул, что в Казначействе трудятся профессионалы своего дела, обладающие аналитическими способностями и умением оперативно решать поставленные задачи. "В этот праздничный день хочу поблагодарить вас за самоотверженный труд, пожелать новых успехов и достижений", - добавил премьер.

https://ria.ru/20230713/korruptsiya-1883883871.html

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Кирилл Волков

россия, владимир путин, михаил мишустин, политика, федеральное казначейство (казначейство россии)