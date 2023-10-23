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Путин поздравил Федеральное казначейство со столетним юбилеем - РИА Новости, 23.10.2023
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11:38 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/kaznacheystvo-1904615458.html
Путин поздравил Федеральное казначейство со столетним юбилеем
Путин поздравил Федеральное казначейство со столетним юбилеем - РИА Новости, 23.10.2023
Путин поздравил Федеральное казначейство со столетним юбилеем
Президент России Владимир Путин в поздравлении работникам и ветеранам Федерального казначейства отметил, что становление и развитие контрольно-ревизионных... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T11:38
2023-10-23T11:38
россия
владимир путин
михаил мишустин
политика
федеральное казначейство (казначейство россии)
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении работникам и ветеранам Федерального казначейства отметил, что становление и развитие контрольно-ревизионных органов неотделимы от истории РФ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Поздравляю вас с юбилейной датой ‒ 100-летием со дня образования контрольно-ревизионных органов министерства финансов России. Становление и развитие контрольно-ревизионных органов неотделимы от истории нашей страны, укрепления системы государственного финансового контроля. Её лучших представителей во все времена отличали высочайшая компетентность, ответственное отношение к делу, безукоризненные личные качества", - говорится в телеграмме. Российский лидер выразил уверенность в том, что работники и ветераны будут бережно хранить и приумножать лучшие профессиональные традиции, а также достойно решать поставленные задачи. В заключение поздравления Путин пожелал им успехов, здоровья и реализации намеченных планов. Премьер-министр России Михаил Мишустин также поздравил сотрудников Казначейства с юбилеем контрольно-ревизионных органов Минфина, отметив, что сегодня ведомство является одним из самых современных и высокотехнологичных. Мишустин подчеркнул, что в Казначействе трудятся профессионалы своего дела, обладающие аналитическими способностями и умением оперативно решать поставленные задачи. "В этот праздничный день хочу поблагодарить вас за самоотверженный труд, пожелать новых успехов и достижений", - добавил премьер.
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россия, владимир путин, михаил мишустин, политика, федеральное казначейство (казначейство россии)
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Политика, Федеральное казначейство (Казначейство России)
Путин поздравил Федеральное казначейство со столетним юбилеем

Путин: становление контрольно-ревизионных органов неотделимо от истории России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании Федерального казначейства на Биржевой площади в Москве
Флаг на здании Федерального казначейства на Биржевой площади в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Флаг на здании Федерального казначейства на Биржевой площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении работникам и ветеранам Федерального казначейства отметил, что становление и развитие контрольно-ревизионных органов неотделимы от истории РФ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с юбилейной датой ‒ 100-летием со дня образования контрольно-ревизионных органов министерства финансов России. Становление и развитие контрольно-ревизионных органов неотделимы от истории нашей страны, укрепления системы государственного финансового контроля. Её лучших представителей во все времена отличали высочайшая компетентность, ответственное отношение к делу, безукоризненные личные качества", - говорится в телеграмме. Российский лидер выразил уверенность в том, что работники и ветераны будут бережно хранить и приумножать лучшие профессиональные традиции, а также достойно решать поставленные задачи. В заключение поздравления Путин пожелал им успехов, здоровья и реализации намеченных планов.
Премьер-министр России Михаил Мишустин также поздравил сотрудников Казначейства с юбилеем контрольно-ревизионных органов Минфина, отметив, что сегодня ведомство является одним из самых современных и высокотехнологичных. Мишустин подчеркнул, что в Казначействе трудятся профессионалы своего дела, обладающие аналитическими способностями и умением оперативно решать поставленные задачи. "В этот праздничный день хочу поблагодарить вас за самоотверженный труд, пожелать новых успехов и достижений", - добавил премьер.
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