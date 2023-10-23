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В США есть опытные военные для работы в Израиле, заявил Белый дом
В США есть опытные военные для работы в Израиле, заявил Белый дом - РИА Новости, 23.10.2023
В США есть опытные военные для работы в Израиле, заявил Белый дом
В США есть военные с релевантным опытом, чтобы отправиться в Израиль в качестве советников, сказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T21:40
2023-10-23T21:40
2023-10-23T21:40
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ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. В США есть военные с релевантным опытом, чтобы отправиться в Израиль в качестве советников, сказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. "Что я могу сказать вам, так это то, что есть ряд военных офицеров с релевантным опытом, опытом, который, как мы считаем, соответствует тем операциям, которые проводит Израиль или может проводить в будущем, чтобы поехать туда и поделиться своим мнением, исходя из их опыта, и задать непростые вопросы", - сказал он на брифинге в Белом доме. Израильское издание Walla ранее сообщило о приезде в качестве советника высокопоставленного представителя корпуса морской пехоты США.
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в мире, сша, израиль, джон кирби
В мире, США, Израиль, Джон Кирби
В США есть опытные военные для работы в Израиле, заявил Белый дом
Кирби: в США есть опытные военные для работы в Израиле в качестве советников
ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. В США есть военные с релевантным опытом, чтобы отправиться в Израиль в качестве советников, сказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
"Что я могу сказать вам, так это то, что есть ряд военных офицеров с релевантным опытом, опытом, который, как мы считаем, соответствует тем операциям, которые проводит Израиль или может проводить в будущем, чтобы поехать туда и поделиться своим мнением, исходя из их опыта, и задать непростые вопросы", - сказал он на брифинге в Белом доме.
Израильское издание Walla ранее сообщило о приезде в качестве советника высокопоставленного представителя корпуса морской пехоты США.