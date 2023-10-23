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Нетаньяху поблагодарил Рютте за солидарность Нидерландов с Израилем - РИА Новости, 23.10.2023
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17:53 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/izrail-1904756933.html
Нетаньяху поблагодарил Рютте за солидарность Нидерландов с Израилем
Нетаньяху поблагодарил Рютте за солидарность Нидерландов с Израилем - РИА Новости, 23.10.2023
Нетаньяху поблагодарил Рютте за солидарность Нидерландов с Израилем
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник встретился с премьером Нидерландов Марком Рютте, который прилетел в Израиль с визитом солидарности, и... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T17:53
2023-10-23T17:53
в мире
израиль
нидерланды
марк рютте
биньямин нетаньяху
хамас
сектор газа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник встретился с премьером Нидерландов Марком Рютте, который прилетел в Израиль с визитом солидарности, и поблагодарил Амстердам за поддержку Тель-Авива, сообщила канцелярия израильского премьера. "Я знаю, что вы воспринимаете это как борьбу человечества с варварством, случилась невообразимая дикость. Я был на войнах, я видел ужасные вещи, но я никогда не видел таких ужасных вещей, как эти (события 7 октября). Это борьба нашей общей цивилизации. Спасибо, мой друг, что приехал сюда. Я всегда говорю, что есть что-то лучше, чем просто стоять на стороне Израиля, лучше стоять в Израиле, и это то, что вы делаете, Марк. Спасибо", - сказал Нетаньяху на встрече с Рютте. Рютте, со своей стороны, выразил поддержку Израилю и заявил, что на двусторонней встрече с Нетаньяху "обсудит в каком направлении двигаться дальше". Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
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в мире, израиль, нидерланды, марк рютте, биньямин нетаньяху, хамас, сектор газа
В мире, Израиль, Нидерланды, Марк Рютте, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Сектор Газа
Нетаньяху поблагодарил Рютте за солидарность Нидерландов с Израилем

Нетаньяху на встрече с Рютте поблагодарил Нидерланды за солидарность с Израилем

© BRYAN R. SMITHПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© BRYAN R. SMITH
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник встретился с премьером Нидерландов Марком Рютте, который прилетел в Израиль с визитом солидарности, и поблагодарил Амстердам за поддержку Тель-Авива, сообщила канцелярия израильского премьера.
«
"Я знаю, что вы воспринимаете это как борьбу человечества с варварством, случилась невообразимая дикость. Я был на войнах, я видел ужасные вещи, но я никогда не видел таких ужасных вещей, как эти (события 7 октября). Это борьба нашей общей цивилизации. Спасибо, мой друг, что приехал сюда. Я всегда говорю, что есть что-то лучше, чем просто стоять на стороне Израиля, лучше стоять в Израиле, и это то, что вы делаете, Марк. Спасибо", - сказал Нетаньяху на встрече с Рютте.
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Рютте, со своей стороны, выразил поддержку Израилю и заявил, что на двусторонней встрече с Нетаньяху "обсудит в каком направлении двигаться дальше".
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек.
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Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
 
В миреИзраильНидерландыМарк РюттеБиньямин НетаньяхуХАМАССектор Газа
 
 
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