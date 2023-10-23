https://ria.ru/20231023/izrail-1904648221.html

Премьер Греции заявил о поддержке Израиля

Премьер Греции заявил о поддержке Израиля - РИА Новости, 23.10.2023

Премьер Греции заявил о поддержке Израиля

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил о поддержке Израиля и его праве на самооборону в... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T13:31

2023-10-23T13:31

2023-10-23T13:31

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израиль

греция

кириакос мицотакис

биньямин нетаньяху

исламское государство

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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АФИНЫ, 23 окт - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил о поддержке Израиля и его праве на самооборону в противостоянии с ХАМАС, выразив надежду, что в ходе конфликта не будет больших человеческих потерь, сообщила пресс-служба греческого премьера. Мицотакис в понедельник прибыл в Израиль, заранее о визите не сообщалось. "В ходе встречи премьер-министр выразил свое негодование и горечь в связи с террористическими атаками ХАМАС на Израиль. Мицотакис подчеркнул право Израиля на самооборону в соответствии с международным правом. Он подтвердил необходимость защитить мирное население, освободить израильтян, находящихся в заложниках у ХАМАС, и избежать гуманитарного кризиса", - говорится в сообщении. Как сообщила пресс-служба, Нетаньяху поблагодарил Мицотакиса за то, что тот стоит на стороне Израиля. "Я ценю вашу солидарность, вашего правительства и греческого народа в этот мрачный час. Это битва цивилизации против варварства. Мы на стороне цивилизации и должны все вместе объединиться против ХАМАС, который является "Исламским государством*", - цитирует пресс-служба слова Нетаньяху. Мицотакис заявил, что приехал "не только как союзник, но и как настоящий друг". "То, что произошло, было поистине ужасно. Греция с самого первого момента защищала и поддерживала право Израиля на самооборону в соответствии с международным правом. Мы провели очень четкое различие между ХАМАС и палестинским народом", - сказал премьер Греции. Он выразил надежду, что происходящее не приведет к большим человеческим потерям. "Мы будем продолжать поддерживать вас и надеяться, что все, что происходит, должно происходить без больших человеческих потерь. Вы можете рассчитывать на нашу поддержку, на нашу помощь", - заверил Мицотакис. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, свыше 14 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

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в мире, израиль, греция, кириакос мицотакис, биньямин нетаньяху, исламское государство, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас