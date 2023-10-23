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Глава МИД Израиля посетит Совбез ООН с родственниками похищенных - РИА Новости, 23.10.2023
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13:06 23.10.2023 (обновлено: 13:07 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/izrail-1904640030.html
Глава МИД Израиля посетит Совбез ООН с родственниками похищенных
Глава МИД Израиля посетит Совбез ООН с родственниками похищенных - РИА Новости, 23.10.2023
Глава МИД Израиля посетит Совбез ООН с родственниками похищенных
Глава МИД Израиля Эли Коэн вместе с родственниками похищенных израильтян поедет в Нью-Йорк в понедельник вечером, чтобы выступить во вторник в Совете... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T13:06
2023-10-23T13:07
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
сша
оон
совет безопасности оон
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Глава МИД Израиля Эли Коэн вместе с родственниками похищенных израильтян поедет в Нью-Йорк в понедельник вечером, чтобы выступить во вторник в Совете Безопасности ООН по поводу атак военного крыла палестинского движения ХАМАС на страну, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на данные министерства. "Министр иностранных дел Эли Коэн сегодня вечером (в понедельник - ред.) отправится в Нью-Йорк, чтобы выступить во вторник в Совете Безопасности ООН по поводу атак ХАМАС и войны Израиля против нее", - рассказали газете представители ведомства. Как отмечает Times of Israel со ссылкой на МИД Израиля, вместе с Коэном поедут родственники израильтян, похищенных ХАМАС. По данным газеты, они также примут участие в мероприятиях в СБ ООН. "Он (Эли Коэн - ред.) встретится с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, а также с министрами иностранных дел других стран, но эти встречи еще не согласованы окончательно", - подчеркивает издание. Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, свыше 14 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
https://ria.ru/20231023/evropa-1904538908.html
https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, сша, оон, совет безопасности оон
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, США, ООН, Совет Безопасности ООН
Глава МИД Израиля посетит Совбез ООН с родственниками похищенных

Times of Israel: глава МИД Израиля поедет в СБ ООН с родственниками похищенных

CC BY-SA 2.0 / Dean Calma / IAEA / HE Eli CohenИзраильский политик Эли Коэн
Израильский политик Эли Коэн - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
CC BY-SA 2.0 / Dean Calma / IAEA / HE Eli Cohen
Израильский политик Эли Коэн. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Глава МИД Израиля Эли Коэн вместе с родственниками похищенных израильтян поедет в Нью-Йорк в понедельник вечером, чтобы выступить во вторник в Совете Безопасности ООН по поводу атак военного крыла палестинского движения ХАМАС на страну, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на данные министерства.
"Министр иностранных дел Эли Коэн сегодня вечером (в понедельник - ред.) отправится в Нью-Йорк, чтобы выступить во вторник в Совете Безопасности ООН по поводу атак ХАМАС и войны Израиля против нее", - рассказали газете представители ведомства.
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Как отмечает Times of Israel со ссылкой на МИД Израиля, вместе с Коэном поедут родственники израильтян, похищенных ХАМАС. По данным газеты, они также примут участие в мероприятиях в СБ ООН. "Он (Эли Коэн - ред.) встретится с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, а также с министрами иностранных дел других стран, но эти встречи еще не согласованы окончательно", - подчеркивает издание.
Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, свыше 14 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
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Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор ГазаСШАООНСовет Безопасности ООН
 
 
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