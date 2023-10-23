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Израиль анонсировал восстановление разрушенных поселений на юге - РИА Новости, 23.10.2023
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13:58 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/iz-1904657717.html
Израиль анонсировал восстановление разрушенных поселений на юге
Израиль анонсировал восстановление разрушенных поселений на юге - РИА Новости, 23.10.2023
Израиль анонсировал восстановление разрушенных поселений на юге
Правительство Израиля выделит один миллиард шекелей (порядка 250 миллионов долларов) на создание Управления по восстановлению района приграничных поселений у... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T13:58
2023-10-23T13:58
в мире
израиль
россия
ашкелон
владимир путин
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 окт - РИА Новости. Правительство Израиля выделит один миллиард шекелей (порядка 250 миллионов долларов) на создание Управления по восстановлению района приграничных поселений у сектора Газа, которые были разрушены бойцами ХАМАС, сообщил в понедельник министр финансов Израиля Бецалель Смотрич. "Правительство одобрило мое предложение о передаче 59 миллионов шекелей (порядка 15 миллионов долларов) властям Ашкелона, Офакима и городам, принявшим эвакуированных жителей, а также один миллиард шекелей на создание Управления по восстановлению района приграничных поселений. Мы оперативно передаем дополнительные бюджеты пострадавшим городам и советам, а также городам, которые помогают эвакуированным гражданам", - сообщил Смотрич в социальной сети X. По данным газеты Haaretz, выделенные средства будут распределены в два этапа: на первом этапе будет выделено 100 миллионов шекелей из бюджета на 2023 год, а второй этап предусматривает выделение 900 миллионов шекелей из бюджета на 2024 год. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где были убиты сотни мирных граждан, а поселения стали непригодны для жизни. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, свыше 14 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231023/khamas-1904648718.html
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в мире, израиль, россия, ашкелон, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Ашкелон, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль анонсировал восстановление разрушенных поселений на юге

Израиль выделит 250 миллионов долларов на восстановление территорий на юге

© AP Photo / Ilan AssayagИзраильский военный и местная жительница в Сдероте
Израильский военный и местная жительница в Сдероте - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© AP Photo / Ilan Assayag
Израильский военный и местная жительница в Сдероте
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 окт - РИА Новости. Правительство Израиля выделит один миллиард шекелей (порядка 250 миллионов долларов) на создание Управления по восстановлению района приграничных поселений у сектора Газа, которые были разрушены бойцами ХАМАС, сообщил в понедельник министр финансов Израиля Бецалель Смотрич.
«
"Правительство одобрило мое предложение о передаче 59 миллионов шекелей (порядка 15 миллионов долларов) властям Ашкелона, Офакима и городам, принявшим эвакуированных жителей, а также один миллиард шекелей на создание Управления по восстановлению района приграничных поселений. Мы оперативно передаем дополнительные бюджеты пострадавшим городам и советам, а также городам, которые помогают эвакуированным гражданам", - сообщил Смотрич в социальной сети X.
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По данным газеты Haaretz, выделенные средства будут распределены в два этапа: на первом этапе будет выделено 100 миллионов шекелей из бюджета на 2023 год, а второй этап предусматривает выделение 900 миллионов шекелей из бюджета на 2024 год.
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Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где были убиты сотни мирных граждан, а поселения стали непригодны для жизни. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, свыше 14 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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В миреИзраильРоссияАшкелонВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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