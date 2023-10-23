"Тревожное будущее". В США раскрыли, почему боятся России
NI: Россия ставит под угрозу планы Вашингтона в Европе
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В Вашингтоне опасаются, что Москва нарушит выгодный им баланс сил в Европе, заявил член американского Национального комитета по американо-китайским отношениям Саймингтон Смит в статье для журнала National Interest.
Смит отметил, что США рассматривают поддержку Украины как "стратегический маневр в геополитической игре". Американцы стремятся предотвратить появление новой доминирующей силы в Европе, предположил эксперт.
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"Значительное влияние России в Восточной Европе нарушает равновесие, потенциально гарантируя Москве контроль над европейскими энергетическими коридорами и торговыми путями. Для Вашингтона это тревожное будущее", — считает он.
Также, по мнению Смита, внеблоковый или союзный статус Украины представляет для России не только стратегическую, но и историческую важность. Российское руководство стремится обезопасить западные границы, потому что помнит про вторжения Наполеона и Гитлера, считает аналитик.
Эксперт заявил, что для мирного разрешения конфликта между Москвой и Киевом следует учитывать историческую связь двух государств.
Ранее президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что Москва не начинала конфликт на Украине, а лишь стремится его закончить. 18 октября он похвалил "ответственные лица, которые курируют направления внешней политики Украины", за то, что те начинают задумываться о разрешении конфликта путем переговоров, но, по словам президента, этого недостаточно — требуются конкретные шаги, а не "театральные жесты".