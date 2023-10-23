Рейтинг@Mail.ru
"Тревожное будущее". В США раскрыли, почему боятся России - РИА Новости, 23.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:42 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/istoriya-1904572400.html
"Тревожное будущее". В США раскрыли, почему боятся России
"Тревожное будущее". В США раскрыли, почему боятся России - РИА Новости, 23.10.2023
"Тревожное будущее". В США раскрыли, почему боятся России
В Вашингтоне опасаются, что Москва нарушит выгодный им баланс сил в Европе, заявил член американского Национального комитета по американо-китайским отношениям... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T02:42
2023-10-23T02:42
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_78300868cb3b8afa01085b38d8a6b61e.jpg
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В Вашингтоне опасаются, что Москва нарушит выгодный им баланс сил в Европе, заявил член американского Национального комитета по американо-китайским отношениям Саймингтон Смит в статье для журнала National Interest.Смит отметил, что США рассматривают поддержку Украины как "стратегический маневр в геополитической игре". Американцы стремятся предотвратить появление новой доминирующей силы в Европе, предположил эксперт.&quot;Значительное влияние России в Восточной Европе нарушает равновесие, потенциально гарантируя Москве контроль над европейскими энергетическими коридорами и торговыми путями. Для Вашингтона это тревожное будущее&quot;, — считает он.Также, по мнению Смита, внеблоковый или союзный статус Украины представляет для России не только стратегическую, но и историческую важность. Российское руководство стремится обезопасить западные границы, потому что помнит про вторжения Наполеона и Гитлера, считает аналитик.Эксперт заявил, что для мирного разрешения конфликта между Москвой и Киевом следует учитывать историческую связь двух государств.Ранее президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что Москва не начинала конфликт на Украине, а лишь стремится его закончить. 18 октября он похвалил "ответственные лица, которые курируют направления внешней политики Украины", за то, что те начинают задумываться о разрешении конфликта путем переговоров, но, по словам президента, этого недостаточно — требуются конкретные шаги, а не "театральные жесты".
https://ria.ru/20231023/smerti-1904570649.html
https://ria.ru/20231021/nelepost-1904281910.html
россия
украина
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_613bb585467a79d2c062acc03cce577a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Европа
"Тревожное будущее". В США раскрыли, почему боятся России

NI: Россия ставит под угрозу планы Вашингтона в Европе

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В Вашингтоне опасаются, что Москва нарушит выгодный им баланс сил в Европе, заявил член американского Национального комитета по американо-китайским отношениям Саймингтон Смит в статье для журнала National Interest.
Смит отметил, что США рассматривают поддержку Украины как "стратегический маневр в геополитической игре". Американцы стремятся предотвратить появление новой доминирующей силы в Европе, предположил эксперт.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
"Новые смерти". В США ужаснулись из-за чудовищного решения по Украине
01:40
«

"Значительное влияние России в Восточной Европе нарушает равновесие, потенциально гарантируя Москве контроль над европейскими энергетическими коридорами и торговыми путями. Для Вашингтона это тревожное будущее", — считает он.

Также, по мнению Смита, внеблоковый или союзный статус Украины представляет для России не только стратегическую, но и историческую важность. Российское руководство стремится обезопасить западные границы, потому что помнит про вторжения Наполеона и Гитлера, считает аналитик.
Эксперт заявил, что для мирного разрешения конфликта между Москвой и Киевом следует учитывать историческую связь двух государств.
Ранее президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что Москва не начинала конфликт на Украине, а лишь стремится его закончить. 18 октября он похвалил "ответственные лица, которые курируют направления внешней политики Украины", за то, что те начинают задумываться о разрешении конфликта путем переговоров, но, по словам президента, этого недостаточно — требуются конкретные шаги, а не "театральные жесты".
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
Американская экс-разведчица пришла в ярость из-за лжи США о Путине
21 октября, 01:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала