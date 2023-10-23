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В МИД отметили стагнацию международной информационной безопасности - РИА Новости, 23.10.2023
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13:07 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/informbezopasnost-1904640311.html
В МИД отметили стагнацию международной информационной безопасности
В МИД отметили стагнацию международной информационной безопасности - РИА Новости, 23.10.2023
В МИД отметили стагнацию международной информационной безопасности
Международная информационная безопасность стагнирует, несмотря большое количество инициатив по ее развитию, которые поступают в том числе со стороны России,... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T13:07
2023-10-23T13:07
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
технологии
информационная безопасность
в мире
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Международная информационная безопасность стагнирует, несмотря большое количество инициатив по ее развитию, которые поступают в том числе со стороны России, заявил начальник отдела по борьбе с информационной преступностью департамента международной информационной безопасности МИД России Эрнест Чернухин. "Международно-правовым договором мы закладываем фундамент под всю существующую систему международной информационной безопасности, которая, к сожалению, постепенно стагнирует, несмотря на огромное количество инициатив, переговоров, которые по инициативе Российской Федерации в том числе проходят, но юридически обязательных мер как не было, так и нет", - сказал Чернухин на брифинге, комментируя трудности по разработке универсальной конвенции о противодействии информационной преступности. Дипломат отметил усилия России по разработке унифицированной международно-правовой базы в сфере информбезопасности, а также отметил, что с позицией Москвы солидарно большое число государств. "Соавторами России были 46 государств, то есть резолюция по тем временам, даже по нынешним (временам - ред.) набрала рекордное количество соавторов, 47 государств, которые выступали и выступают за идею разработки такого документа и создания унифицированной международно-правовой базы, которой до сих пор не существует", - заключил Чернухин.
https://ria.ru/20230810/informbezopasnost-1889323152.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), технологии, информационная безопасность, в мире
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Технологии, Информационная безопасность, В мире
В МИД отметили стагнацию международной информационной безопасности

МИД отметил стагнацию информбезопасности, несмотря на инициативы по ее развитию

© Фото : Pexels / LucasПрограммист за работой
Программист за работой - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© Фото : Pexels / Lucas
Программист за работой. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Международная информационная безопасность стагнирует, несмотря большое количество инициатив по ее развитию, которые поступают в том числе со стороны России, заявил начальник отдела по борьбе с информационной преступностью департамента международной информационной безопасности МИД России Эрнест Чернухин.
"Международно-правовым договором мы закладываем фундамент под всю существующую систему международной информационной безопасности, которая, к сожалению, постепенно стагнирует, несмотря на огромное количество инициатив, переговоров, которые по инициативе Российской Федерации в том числе проходят, но юридически обязательных мер как не было, так и нет", - сказал Чернухин на брифинге, комментируя трудности по разработке универсальной конвенции о противодействии информационной преступности.
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Дипломат отметил усилия России по разработке унифицированной международно-правовой базы в сфере информбезопасности, а также отметил, что с позицией Москвы солидарно большое число государств.
"Соавторами России были 46 государств, то есть резолюция по тем временам, даже по нынешним (временам - ред.) набрала рекордное количество соавторов, 47 государств, которые выступали и выступают за идею разработки такого документа и создания унифицированной международно-правовой базы, которой до сих пор не существует", - заключил Чернухин.
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