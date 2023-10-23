https://ria.ru/20231023/gumpomosch-1904754404.html

В МККК заявили о недостаточных темпах доставки гумпомощи в Газу

В МККК заявили о недостаточных темпах доставки гумпомощи в Газу - РИА Новости, 23.10.2023

В МККК заявили о недостаточных темпах доставки гумпомощи в Газу

Международный Комитет Красного Креста (МККК) мобилизовал 60 тонн гуманитарной помощи для оказания помощи жителям Газы, но нынешних темпов доставки недостаточно... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T17:45

2023-10-23T17:45

2023-10-23T17:48

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

международный комитет красного креста (мккк)

красный полумесяц

хамас

в мире

израиль

сектор газа

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ЖЕНЕВА, 23 окт – РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста (МККК) мобилизовал 60 тонн гуманитарной помощи для оказания помощи жителям Газы, но нынешних темпов доставки недостаточно для удовлетворения потребностей, заявила РИА Новости пресс-секретарь организации Фатима Сатор. "У нас более 100 сотрудников в Газе, и мы мобилизовали 60 тонн предметов первой необходимости, включая лекарства, для их доставки в Газу как можно скорее... Соглашение - это долгожданный шаг, но нам нужно, чтобы оно вылилось в движение на местах, чтобы помощь могла быть доставлена. Нам нужно более устойчивое решение для доставки помощи в Газу, поскольку потребности не ограничиваются 20 грузовиками. Нам нужен постоянный поток помощи в Газу, а также перерыв в боевых действиях, чтобы безопасно и эффективно работать для удовлетворения потребностей", - сказала она. Сатор добавила, что у МККК также есть резервный персонал, который мог бы быстро изменить ситуацию и спасти жизни, как, например, военные хирурги, но они пока не смогли попасть в анклав. На прошлой неделе стало известно, что грузовики с первой гуманитарной помощью для сектора Газа начали проезжать в сектор Газа через КПП Рафах. Египетское общество Красного Полумесяца заявляло, что двадцать грузовиков с медпрепаратами и продуктами для населения сектора Газа пересекли КПП "Рафах", груз передан палестинскому Красному Полумесяцу. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, свыше 14 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, международный комитет красного креста (мккк), красный полумесяц, хамас, в мире, израиль, сектор газа