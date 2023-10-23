Власти Лискинского района под Воронежем передали в зону СВО инструменты
© Фото : администрация Лискинского района Воронежской областиПогрузка гуманитарной помощи, собранной администрацией Лискинского района Воронежской области
© Фото : администрация Лискинского района Воронежской области
Погрузка гуманитарной помощи, собранной администрацией Лискинского района Воронежской области
ВОРОНЕЖ, 23 окт - РИА Новости. Власти Лискинского района Воронежской области передали бойцам в зону СВО строительные инструменты и материалы, а также рации, телефоны и продукты питания, сообщила в понедельник райадминистрация.
Отмечается, что очередной, 45-й по счету, гуманитарный груз был отправлен в зону специальной военной операции в рамках патриотической акции "Работайте, Братья! Лискинский район с Вами!".
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"В зону боевых действий передали 10 кубических метров необрезной доски, рулоны утеплителя, бензопилы, электрогенераторы, строительные инструменты и материалы, рации, полевые телефоны и другое на общую сумму более 450 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
По словам заместителя главы администрации Лискинского района Валерия Дегтярева, слова которого приводятся в сообщении, груз собрали за неделю. В организации и сборе этой гуманитарной помощи участвовали работники органов власти района, руководители предприятий и организаций, предприниматели. В частности, предприниматель Алексей Леонов передал бойцам пожарные рукава и армейские термосы, а владелец пасеки в селе Аношкино Николай Башкатов - 300 килограммов меда.