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Власти Лискинского района под Воронежем передали в зону СВО инструменты - РИА Новости, 23.10.2023
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Надежные люди
 
15:48 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/gumpomosch-1904705530.html
Власти Лискинского района под Воронежем передали в зону СВО инструменты
Власти Лискинского района под Воронежем передали в зону СВО инструменты - РИА Новости, 23.10.2023
Власти Лискинского района под Воронежем передали в зону СВО инструменты
Власти Лискинского района Воронежской области передали бойцам в зону СВО строительные инструменты и материалы, а также рации, телефоны и продукты питания,... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T15:48
2023-10-23T15:48
надежные люди
лискинский район
воронеж
воронежская область
алексей леонов
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ВОРОНЕЖ, 23 окт - РИА Новости. Власти Лискинского района Воронежской области передали бойцам в зону СВО строительные инструменты и материалы, а также рации, телефоны и продукты питания, сообщила в понедельник райадминистрация. Отмечается, что очередной, 45-й по счету, гуманитарный груз был отправлен в зону специальной военной операции в рамках патриотической акции "Работайте, Братья! Лискинский район с Вами!". "В зону боевых действий передали 10 кубических метров необрезной доски, рулоны утеплителя, бензопилы, электрогенераторы, строительные инструменты и материалы, рации, полевые телефоны и другое на общую сумму более 450 тысяч рублей", - говорится в сообщении. По словам заместителя главы администрации Лискинского района Валерия Дегтярева, слова которого приводятся в сообщении, груз собрали за неделю. В организации и сборе этой гуманитарной помощи участвовали работники органов власти района, руководители предприятий и организаций, предприниматели. В частности, предприниматель Алексей Леонов передал бойцам пожарные рукава и армейские термосы, а владелец пасеки в селе Аношкино Николай Башкатов - 300 килограммов меда.
https://ria.ru/20231018/gumgruz-1903649890.html
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лискинский район, воронеж, воронежская область, алексей леонов
Надежные люди, Лискинский район, Воронеж, Воронежская область, Алексей Леонов

Власти Лискинского района под Воронежем передали в зону СВО инструменты

© Фото : администрация Лискинского района Воронежской областиПогрузка гуманитарной помощи, собранной администрацией Лискинского района Воронежской области
Погрузка гуманитарной помощи, собранной администрацией Лискинского района Воронежской области - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© Фото : администрация Лискинского района Воронежской области
Погрузка гуманитарной помощи, собранной администрацией Лискинского района Воронежской области
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 23 окт - РИА Новости. Власти Лискинского района Воронежской области передали бойцам в зону СВО строительные инструменты и материалы, а также рации, телефоны и продукты питания, сообщила в понедельник райадминистрация.
Отмечается, что очередной, 45-й по счету, гуманитарный груз был отправлен в зону специальной военной операции в рамках патриотической акции "Работайте, Братья! Лискинский район с Вами!".
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«
"В зону боевых действий передали 10 кубических метров необрезной доски, рулоны утеплителя, бензопилы, электрогенераторы, строительные инструменты и материалы, рации, полевые телефоны и другое на общую сумму более 450 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
По словам заместителя главы администрации Лискинского района Валерия Дегтярева, слова которого приводятся в сообщении, груз собрали за неделю. В организации и сборе этой гуманитарной помощи участвовали работники органов власти района, руководители предприятий и организаций, предприниматели. В частности, предприниматель Алексей Леонов передал бойцам пожарные рукава и армейские термосы, а владелец пасеки в селе Аношкино Николай Башкатов - 300 килограммов меда.
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Надежные людиЛискинский районВоронежВоронежская областьАлексей Леонов
 
 
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