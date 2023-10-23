https://ria.ru/20231023/gumpomosch-1904705530.html

Власти Лискинского района под Воронежем передали в зону СВО инструменты

Власти Лискинского района под Воронежем передали в зону СВО инструменты - РИА Новости, 23.10.2023

Власти Лискинского района под Воронежем передали в зону СВО инструменты

Власти Лискинского района Воронежской области передали бойцам в зону СВО строительные инструменты и материалы, а также рации, телефоны и продукты питания,... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T15:48

2023-10-23T15:48

2023-10-23T15:48

надежные люди

лискинский район

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воронежская область

алексей леонов

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ВОРОНЕЖ, 23 окт - РИА Новости. Власти Лискинского района Воронежской области передали бойцам в зону СВО строительные инструменты и материалы, а также рации, телефоны и продукты питания, сообщила в понедельник райадминистрация. Отмечается, что очередной, 45-й по счету, гуманитарный груз был отправлен в зону специальной военной операции в рамках патриотической акции "Работайте, Братья! Лискинский район с Вами!". "В зону боевых действий передали 10 кубических метров необрезной доски, рулоны утеплителя, бензопилы, электрогенераторы, строительные инструменты и материалы, рации, полевые телефоны и другое на общую сумму более 450 тысяч рублей", - говорится в сообщении. По словам заместителя главы администрации Лискинского района Валерия Дегтярева, слова которого приводятся в сообщении, груз собрали за неделю. В организации и сборе этой гуманитарной помощи участвовали работники органов власти района, руководители предприятий и организаций, предприниматели. В частности, предприниматель Алексей Леонов передал бойцам пожарные рукава и армейские термосы, а владелец пасеки в селе Аношкино Николай Башкатов - 300 килограммов меда.

https://ria.ru/20231018/gumgruz-1903649890.html

https://ria.ru/20231023/vnedorozhniki-1904681117.html

лискинский район

воронеж

воронежская область

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лискинский район, воронеж, воронежская область, алексей леонов