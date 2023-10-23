Сотрудники омской больницы собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО
© Фото : Правительство Омской областиСотрудники омской городской поликлиники № 6 собрали гуманитарную помощь для участников СВО
Сотрудники омской городской поликлиники № 6 собрали гуманитарную помощь для участников СВО
ОМСК, 23 окт - РИА Новости. Сотрудники омской городской поликлиники № 6 внесли свой вклад в сбор гуманитарной помощи для участников СВО в рамках акции "#Мы помогаем фронту", рассказали в пресс-службе правительства Омской области.
Врачи собрали средства и приобрели необходимые для бойцов вещи: налобные фонари, фонари с запасом батарей, теплые носки, нижнее белье, термобелье, перчатки, спальные мешки утепленные, медикаменты.
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"Сбор гуманитарной помощи - это то малое, чем мы можем помочь нашим защитникам. Они ежедневно совершают подвиги, проявляют мужество, защищая интересы нашей страны. Все наши сотрудники приняли активное участие в сборе гуманитарной помощи, понимая, что наступают холода, стремились закупить как можно больше полезных вещей и медикаментов", - привели в пресс-службе слова заместителя главного врача больницы по медицинской части Татьяны Пашковской.
Собранную гумпомощь отправили в штаб по социальной поддержке семей мобилизованных граждан на территории Кировского административного округа города Омска. В регионе продолжается акция "#Мы помогаем фронту". Организаторы - гумцентр Омской области при поддержке правительства региона. В акции участвуют работники предприятий и организаций, сотрудники областных министерств и ведомств, органов местного самоуправления.