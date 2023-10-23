https://ria.ru/20231023/gumpomosch-1904620136.html

Сотрудники омской больницы собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО

Сотрудники омской больницы собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО - РИА Новости, 23.10.2023

Сотрудники омской больницы собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО

Сотрудники омской городской поликлиники № 6 внесли свой вклад в сбор гуманитарной помощи для участников СВО в рамках акции "#Мы помогаем фронту", рассказали в... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T11:56

2023-10-23T11:56

2023-10-23T11:56

надежные люди

омская область

омск

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ОМСК, 23 окт - РИА Новости. Сотрудники омской городской поликлиники № 6 внесли свой вклад в сбор гуманитарной помощи для участников СВО в рамках акции "#Мы помогаем фронту", рассказали в пресс-службе правительства Омской области. Врачи собрали средства и приобрели необходимые для бойцов вещи: налобные фонари, фонари с запасом батарей, теплые носки, нижнее белье, термобелье, перчатки, спальные мешки утепленные, медикаменты. "Сбор гуманитарной помощи - это то малое, чем мы можем помочь нашим защитникам. Они ежедневно совершают подвиги, проявляют мужество, защищая интересы нашей страны. Все наши сотрудники приняли активное участие в сборе гуманитарной помощи, понимая, что наступают холода, стремились закупить как можно больше полезных вещей и медикаментов", - привели в пресс-службе слова заместителя главного врача больницы по медицинской части Татьяны Пашковской. Собранную гумпомощь отправили в штаб по социальной поддержке семей мобилизованных граждан на территории Кировского административного округа города Омска. В регионе продолжается акция "#Мы помогаем фронту". Организаторы - гумцентр Омской области при поддержке правительства региона. В акции участвуют работники предприятий и организаций, сотрудники областных министерств и ведомств, органов местного самоуправления.

https://ria.ru/20231020/gumpomosch-1904181991.html

омская область

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омская область, омск