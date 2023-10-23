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В Нидерландах призвали предоставлять больше гумпомощи палестинцам - РИА Новости, 23.10.2023
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11:45 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/gumpomosch-1904617072.html
В Нидерландах призвали предоставлять больше гумпомощи палестинцам
В Нидерландах призвали предоставлять больше гумпомощи палестинцам - РИА Новости, 23.10.2023
В Нидерландах призвали предоставлять больше гумпомощи палестинцам
Жителям Палестины необходимо предоставить больше гуманитарной помощи - лекарств, воды и еды, заявила в понедельник министр иностранных дел Нидерландов Ханке... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T11:45
2023-10-23T11:45
в мире
израиль
нидерланды
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
евросоюз
хамас
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ГААГА, 23 окт - РИА Новости. Жителям Палестины необходимо предоставить больше гуманитарной помощи - лекарств, воды и еды, заявила в понедельник министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот перед началом заседания Совета глав МИД Евросоюза в Люксембурге. В понедельник в Люксембурге пройдет заседание Совета министров иностранных дел стран (СМИД) ЕС. "Нет, совершенно необходимо предоставлять еще больше гуманитарной помощи. Нидерланды уже выделили 10 миллионов евро на гуманитарную помощь палестинцам, потому что мы должны заботиться о невинных людях", - сказала Ханке Брюинс Слот на вопрос журналиста о том, согласна ли она с позицией некоторых стран в Евросовете, что надо прекратить оказывать гумпомощь Палестине, трансляция велась на сайте ЕК. Нидерландский министр отметила, что палестинцы должны получить всю необходимую им помощь - лекарства, еду и воду. Ранее глава Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) Синди Маккейн заявила, что люди в секторе Газа умрут от голода, если гуманитарная помощь не будет доставляться. Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, свыше 14 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
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в мире, израиль, нидерланды, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, евросоюз, хамас
В мире, Израиль, Нидерланды, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Евросоюз, ХАМАС
В Нидерландах призвали предоставлять больше гумпомощи палестинцам

Глава МИД Нидерландов Слот: необходимо предоставить больше гумпомощи палестинцам

© AP Photo / Ariel SchalitРазрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа
Читать ria.ru в
ГААГА, 23 окт - РИА Новости. Жителям Палестины необходимо предоставить больше гуманитарной помощи - лекарств, воды и еды, заявила в понедельник министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот перед началом заседания Совета глав МИД Евросоюза в Люксембурге.
В понедельник в Люксембурге пройдет заседание Совета министров иностранных дел стран (СМИД) ЕС.
Израильский солдат стоит на танке Меркава - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Израиль заставят платить и каяться
23 октября, 08:00
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"Нет, совершенно необходимо предоставлять еще больше гуманитарной помощи. Нидерланды уже выделили 10 миллионов евро на гуманитарную помощь палестинцам, потому что мы должны заботиться о невинных людях", - сказала Ханке Брюинс Слот на вопрос журналиста о том, согласна ли она с позицией некоторых стран в Евросовете, что надо прекратить оказывать гумпомощь Палестине, трансляция велась на сайте ЕК.
Нидерландский министр отметила, что палестинцы должны получить всю необходимую им помощь - лекарства, еду и воду.
Ранее глава Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) Синди Маккейн заявила, что люди в секторе Газа умрут от голода, если гуманитарная помощь не будет доставляться.
Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Геноцид — это не преступление: Запад "вписался" за Израиль
13 октября, 08:00
Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, свыше 14 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
 
В миреИзраильНидерландыПалестинаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуЕвросоюзХАМАС
 
 
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