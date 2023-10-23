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Госдеп призвал американцев не тянуть с выездом из Ливана - РИА Новости, 23.10.2023
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03:21 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/gosdep-1904573831.html
Госдеп призвал американцев не тянуть с выездом из Ливана
Госдеп призвал американцев не тянуть с выездом из Ливана - РИА Новости, 23.10.2023
Госдеп призвал американцев не тянуть с выездом из Ливана
Госдепартамент США призвал американцев, которые хотят покинуть Ливан, не тянуть с выездом из-за непредсказуемой ситуации в сфере безопасности. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T03:21
2023-10-23T03:21
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ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Госдепартамент США призвал американцев, которые хотят покинуть Ливан, не тянуть с выездом из-за непредсказуемой ситуации в сфере безопасности. "Граждане США, которые хотят покинуть Ливан, должны сделать это сейчас, в связи с непредсказуемой ситуацией в сфере безопасности", - говорится в сообщении госдепа. Тем, кто остается в Ливане, рекомендовано "подготовить планы действий на чрезвычайные случаи", отмечается в сообщении. Ранее ведомство призвало американцев не посещать Ливан и разрешило выехать семьям дипломатов и части дипперсонала. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, свыше 14 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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в мире, ливан, россия, израиль, владимир путин, хамас, государственный департамент сша, оон
В мире, Ливан, Россия, Израиль, Владимир Путин, ХАМАС, Государственный департамент США, ООН
Госдеп призвал американцев не тянуть с выездом из Ливана

Госдеп посоветовал американцам не тянуть с выездом из Ливана

© AP Photo / Hussein MallaДым над позицией израильской армии, которую атаковали боевики "Хезболлы" возле Альма аль-Шааб, ливанской пограничной деревни с Израилем
Дым над позицией израильской армии, которую атаковали боевики Хезболлы возле Альма аль-Шааб, ливанской пограничной деревни с Израилем - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© AP Photo / Hussein Malla
Дым над позицией израильской армии, которую атаковали боевики "Хезболлы" возле Альма аль-Шааб, ливанской пограничной деревни с Израилем. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Госдепартамент США призвал американцев, которые хотят покинуть Ливан, не тянуть с выездом из-за непредсказуемой ситуации в сфере безопасности.
«
"Граждане США, которые хотят покинуть Ливан, должны сделать это сейчас, в связи с непредсказуемой ситуацией в сфере безопасности", - говорится в сообщении госдепа.
Тем, кто остается в Ливане, рекомендовано "подготовить планы действий на чрезвычайные случаи", отмечается в сообщении.
Ранее ведомство призвало американцев не посещать Ливан и разрешило выехать семьям дипломатов и части дипперсонала.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Запуск ракет в сторону Израиля из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Число погибших британцев из-за конфликта Израиля и ХАМАС увеличилось
01:30
Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, свыше 14 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
 
В миреЛиванРоссияИзраильВладимир ПутинХАМАСГосударственный департамент СШАООН
 
 
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