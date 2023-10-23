https://ria.ru/20231023/genotsid-1904768364.html

В Бейруте увидели в российском подходе способ остановить геноцид в Газе

В Бейруте увидели в российском подходе способ остановить геноцид в Газе - РИА Новости, 23.10.2023

В Бейруте увидели в российском подходе способ остановить геноцид в Газе

Российский подход – способ остановить геноцид в Газе, Запад же покрывает эту войну и преступления, сообщил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T18:31

2023-10-23T18:31

2023-10-23T18:31

израиль

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

россия

ливан

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БЕЙРУТ, 23 окт - РИА Новости. Российский подход – способ остановить геноцид в Газе, Запад же покрывает эту войну и преступления, сообщил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности министра информации Ливана Зияд Макари. "Российский подход - единственный, или один из немногих, которые движутся в направлении, способном остановить преступления и геноцид в Газе. Как я и говорил раньше - Запад, наоборот, покрывает эту войну и эти преступления", - сообщил Макари. Он уточнил, что это следует из публикаций в западных СМИ, из заявлений глав государств и из ситуации в Совбезе ООН. Кроме того, он отметил, что Россия может предпринимать более активные шаги и применять более сильное давление в рамках существующего баланса сил. "Россия - одна из великих держав и знает свои возможности, но я также знаю, что Россия — это страна, которая поддерживает бедных и угнетенных на данной стадии" - добавил он. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

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израиль, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, россия, ливан, оон