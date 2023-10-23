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В Израиле заявили, что нанесли удар по командиру ХАМАС в Газе
В Израиле заявили, что нанесли удар по командиру ХАМАС в Газе - РИА Новости, 23.10.2023
В Израиле заявили, что нанесли удар по командиру ХАМАС в Газе
Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по командиру подразделения противотанковых ракет ХАМАС в Газе, заявили израильские военные. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T20:35
2023-10-23T20:35
2023-10-23T20:49
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по командиру подразделения противотанковых ракет ХАМАС в Газе, заявили израильские военные."Сегодня утром (в понедельник) истребители ЦАХАЛ, основываясь на данных разведки, нанесли удар по командиру противотанкового ракетного комплекса Северной бригады ХАМАС Ибрагиму Альхасеру на севере сектора Газа", - говорится в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).Как заявляют военные, Альхасер был ответственен за планирование многочисленных атак противотанковыми ракетами на территорию Израиля и на солдат ЦАХАЛ.
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РИА Новости
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
В Израиле заявили, что нанесли удар по командиру ХАМАС в Газе
Армия Израиля заявила, что нанесла удар по командиру ХАМАС в Газе