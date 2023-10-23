https://ria.ru/20231023/gaza-1904798557.html

В Израиле заявили, что нанесли удар по командиру ХАМАС в Газе

В Израиле заявили, что нанесли удар по командиру ХАМАС в Газе - РИА Новости, 23.10.2023

В Израиле заявили, что нанесли удар по командиру ХАМАС в Газе

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по командиру подразделения противотанковых ракет ХАМАС в Газе, заявили израильские военные. РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T20:35

2023-10-23T20:35

2023-10-23T20:49

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

армия обороны израиля (цахал)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903299848_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_83f32df7d9ca5f0c0221248c325e5fd8.jpg

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по командиру подразделения противотанковых ракет ХАМАС в Газе, заявили израильские военные."Сегодня утром (в понедельник) истребители ЦАХАЛ, основываясь на данных разведки, нанесли удар по командиру противотанкового ракетного комплекса Северной бригады ХАМАС Ибрагиму Альхасеру на севере сектора Газа", - говорится в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).Как заявляют военные, Альхасер был ответственен за планирование многочисленных атак противотанковыми ракетами на территорию Израиля и на солдат ЦАХАЛ.

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал)