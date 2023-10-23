https://ria.ru/20231023/gaza-1904666671.html
ХАМАС заявило, что во всех больницах Газы закончилось топливо
ХАМАС заявило, что во всех больницах Газы закончилось топливо - РИА Новости, 23.10.2023
ХАМАС заявило, что во всех больницах Газы закончилось топливо
Во всех больницах сектора Газа закончилось топливо, об этом сообщило палестинское движение ХАМАС. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T14:21
2023-10-23T14:21
2023-10-23T15:19
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Во всех больницах сектора Газа закончилось топливо, об этом сообщило палестинское движение ХАМАС."Во всех больницах сектора Газа закончилось топливо", — говорится в его заявлении.Вчера через пропускной пункт Рафах на территорию анклава въехали 14 грузовиков с водой, продовольствием и медицинской помощью для жителей Газы. Как заявили ранее в ООН, гуманитарная помощь предоставлена самой организацией и египетским обществом Красного Полумесяца. Еще двадцать грузовиков с провизией приехали на прошлой неделе.Как утверждают в ХАМАС, помощи, поступившей в последние два дня, недостаточно для удовлетворения потребностей населения.Представитель Министерства здравоохранения Газы Ашраф аль-Кидра уточнил, что 12 больниц и 32 медицинских центра вышли из строя из-за израильских обстрелов и дефицита горючего.Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа после беспрецедентной по масштабу атаки с территории, контролируемой бойцами палестинского движения ХАМАС. Нападение включало в себя ракетные атаки, а также наземные вылазки в южные районы еврейского государства. Израильские военные в ответ начали операцию "Железные мечи" и в течение нескольких дней взяли под контроль все населенные пункты у границы с анклавом и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора.Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, более 14 тысяч получили ранения. В Израиле погибли свыше 1,3 тысячи человек, среди них 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
https://ria.ru/20231023/khamas-1904648718.html
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в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС заявило, что во всех больницах Газы закончилось топливо
ХАМАС: во всех больницах сектора Газа закончилось топливо
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Во всех больницах сектора Газа закончилось топливо, об этом сообщило палестинское движение ХАМАС.
"Во всех больницах сектора Газа закончилось топливо", — говорится в его заявлении.
Вчера через пропускной пункт Рафах на территорию анклава въехали 14 грузовиков с водой, продовольствием и медицинской помощью для жителей Газы. Как заявили ранее в ООН
, гуманитарная помощь предоставлена самой организацией и египетским обществом Красного Полумесяца
. Еще двадцать грузовиков с провизией приехали на прошлой неделе.
Как утверждают в ХАМАС, помощи, поступившей в последние два дня, недостаточно для удовлетворения потребностей населения.
ХАМАС предложило NYT приехать в Газу за доказательствами обстрела больницы
Представитель Министерства здравоохранения Газы Ашраф аль-Кидра уточнил, что 12 больниц и 32 медицинских центра вышли из строя из-за израильских обстрелов и дефицита горючего.
Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа после беспрецедентной по масштабу атаки с территории, контролируемой бойцами палестинского движения ХАМАС
. Нападение включало в себя ракетные атаки, а также наземные вылазки в южные районы еврейского государства. Израильские военные в ответ начали операцию "Железные мечи" и в течение нескольких дней взяли под контроль все населенные пункты у границы с анклавом и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора.
Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, более 14 тысяч получили ранения. В Израиле погибли свыше 1,3 тысячи человек, среди них 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
Эвакуация населения сектора Газа