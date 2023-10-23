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Число погибших в секторе Газа превысило пять тысяч, сообщил Минздрав - РИА Новости, 23.10.2023
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14:05 23.10.2023 (обновлено: 14:15 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/gaza-1904660023.html
Число погибших в секторе Газа превысило пять тысяч, сообщил Минздрав
Число погибших в секторе Газа превысило пять тысяч, сообщил Минздрав - РИА Новости, 23.10.2023
Число погибших в секторе Газа превысило пять тысяч, сообщил Минздрав
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило пять тысяч, пострадали более 15 тысяч человек, сообщил представитель министерства... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T14:05
2023-10-23T14:15
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
сектор газа
ашраф аль-кидра
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КАИР, 23 окт - РИА Новости. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило пять тысяч, пострадали более 15 тысяч человек, сообщил представитель министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра."Число жертв израильской агрессии против сектора Газа достигло 5087, среди погибших 2055 детей, 1119 женщин и 217 пожилых людей. Также 15 273 гражданина получили ранения различной степени", - сказал аль-Кидра, заявление которого опубликовал палестинский минздрав.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
сектор газа
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, сектор газа, ашраф аль-кидра
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Сектор Газа, Ашраф аль-Кидра
Число погибших в секторе Газа превысило пять тысяч, сообщил Минздрав

Минздрав: число погибших в секторе Газа достигло 5087 человек

© AP Photo / Ariel SchalitДым после израильского авиаудара по сектору Газа
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
Читать ria.ru в
КАИР, 23 окт - РИА Новости. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило пять тысяч, пострадали более 15 тысяч человек, сообщил представитель министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.
"Число жертв израильской агрессии против сектора Газа достигло 5087, среди погибших 2055 детей, 1119 женщин и 217 пожилых людей. Также 15 273 гражданина получили ранения различной степени", - сказал аль-Кидра, заявление которого опубликовал палестинский минздрав.
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Геноцид — это не преступление: Запад "вписался" за Израиль
13 октября, 08:00
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
Израильский солдат стоит на танке Меркава - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Израиль заставят платить и каяться
23 октября, 08:00
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреСектор ГазаАшраф аль-Кидра
 
 
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