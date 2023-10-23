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Бербок сравнила ситуацию в секторе Газа с задачей о квадратуре круга - РИА Новости, 23.10.2023
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10:45 23.10.2023 (обновлено: 10:46 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/gaza-1904603738.html
Бербок сравнила ситуацию в секторе Газа с задачей о квадратуре круга
Бербок сравнила ситуацию в секторе Газа с задачей о квадратуре круга - РИА Новости, 23.10.2023
Бербок сравнила ситуацию в секторе Газа с задачей о квадратуре круга
Глава МИД Германии Анналена Бербок сравнила ситуацию в секторе Газа с неразрешимой геометрической задачей о построении квадратуры круга, подчеркнув, что... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T10:45
2023-10-23T10:46
в мире
израиль
германия
анналена бербок
сектор газа
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок сравнила ситуацию в секторе Газа с неразрешимой геометрической задачей о построении квадратуры круга, подчеркнув, что одновременно необходимо бороться с терроризмом и защищать гражданское население региона. "Борьба с терроризмом, который так же (как и Израилю - ред.) принес много страданий людям в секторе Газа, чрезвычайно важна, но при этом должно быть сделано все, чтобы уменьшить невероятные страдания двух миллионов человек в секторе Газа. Это квадратура круга, но нам нужно вместе построить эту квадратуру круга", - сказала Бербок перед заседанием совета министров иностранных дел стран ЕС. Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, свыше 14 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231023/evropa-1904538908.html
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
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сектор газа
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в мире, израиль, германия, анналена бербок, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Германия, Анналена Бербок, Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Бербок сравнила ситуацию в секторе Газа с задачей о квадратуре круга

Бербок: ситуация в Газе так же неразрешима, как задача о квадратуре круга

© AP Photo / Ariel SchalitРазрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок сравнила ситуацию в секторе Газа с неразрешимой геометрической задачей о построении квадратуры круга, подчеркнув, что одновременно необходимо бороться с терроризмом и защищать гражданское население региона.
"Борьба с терроризмом, который так же (как и Израилю - ред.) принес много страданий людям в секторе Газа, чрезвычайно важна, но при этом должно быть сделано все, чтобы уменьшить невероятные страдания двух миллионов человек в секторе Газа. Это квадратура круга, но нам нужно вместе построить эту квадратуру круга", - сказала Бербок перед заседанием совета министров иностранных дел стран ЕС.
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Задача о квадратуре круга заключается в нахождении способа построения квадрата, равного по площади данному кругу, с помощью циркуля и линейки без шкалы с делениями. Фактически была доказана неразрешимость этой задачи, вытекающая из трансцендентности числа пи.

Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, свыше 14 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
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МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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В миреИзраильГерманияАнналена БербокСектор ГазаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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