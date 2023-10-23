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В Гагаузии заявили, что молдавские власти финансово душат автономию - РИА Новости, 23.10.2023
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12:39 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/gagauziya-1904633259.html
В Гагаузии заявили, что молдавские власти финансово душат автономию
В Гагаузии заявили, что молдавские власти финансово душат автономию - РИА Новости, 23.10.2023
В Гагаузии заявили, что молдавские власти финансово душат автономию
Бюджет Гагаузской автономии в Молдавии будет ежегодно терять около 5,5 миллиона долларов, поскольку президент республики Майя Санду решила финансово давить на... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T12:39
2023-10-23T12:39
в мире
молдавия
гагаузия
россия
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КИШИНЕВ, 23 окт - РИА Новости. Бюджет Гагаузской автономии в Молдавии будет ежегодно терять около 5,5 миллиона долларов, поскольку президент республики Майя Санду решила финансово давить на местные власти, заявил советник главы Гагаузии Михаил Влах. Парламент Молдавии 5 октября в окончательном чтении одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из бюджета региона. Документ отправлен на подписание президенту республики Майи Санду. Депутаты гагаузского парламента составили обращение в адрес главы молдавского государства с просьбой вернуть проект в парламент страны на доработку. "Более 100 миллионов леев (около 5,5 миллионов долларов - ред.) ежегодно будет терять бюджет Гагаузии из-за поправок в Налоговый кодекс, которые на днях подписала президент Майя Санду. План Санду прост – финансовое удушение непокорных гагаузов. С одной стороны, Гагаузии урезают бюджетное финансирование, а с другой – препятствуют Илану Шору реализовывать инфраструктурные и социальные проекты, блокируя спонсорские поступления из-за рубежа", - написал Влах на своей странице в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Он напомнил, что власти страны не выделяли денег для гагаузских сел, блокируют поступление спонсорских средств, предназначенных для ремонта дорог. Также под ударом оказалась социальная инициатива гагаузских властей по оказанию помощи пенсионерам. Ранее автор законопроекта, депутат от ПДС Раду Мариан сообщал, что центральный республиканский бюджет недополучил 640 миллионов леев (35,3 миллиона долларов) от возврата НДС из бюджетных ассигнований автономии. Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231004/moldaviya-1900560621.html
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в мире, молдавия, гагаузия, россия, майя санду, илан шор
В мире, Молдавия, Гагаузия, Россия, Майя Санду, Илан Шор
В Гагаузии заявили, что молдавские власти финансово душат автономию

Советник главы Гагаузии: Санду решила финансово давить на власти автономии

CC BY 2.0 / Guttorm Flatabø / Welcome to GagauziaВъезд в Гагаузскую автономию
Въезд в Гагаузскую автономию - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
CC BY 2.0 / Guttorm Flatabø / Welcome to Gagauzia
Въезд в Гагаузскую автономию. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 23 окт - РИА Новости. Бюджет Гагаузской автономии в Молдавии будет ежегодно терять около 5,5 миллиона долларов, поскольку президент республики Майя Санду решила финансово давить на местные власти, заявил советник главы Гагаузии Михаил Влах.
Парламент Молдавии 5 октября в окончательном чтении одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из бюджета региона. Документ отправлен на подписание президенту республики Майи Санду. Депутаты гагаузского парламента составили обращение в адрес главы молдавского государства с просьбой вернуть проект в парламент страны на доработку.
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"Более 100 миллионов леев (около 5,5 миллионов долларов - ред.) ежегодно будет терять бюджет Гагаузии из-за поправок в Налоговый кодекс, которые на днях подписала президент Майя Санду. План Санду прост – финансовое удушение непокорных гагаузов. С одной стороны, Гагаузии урезают бюджетное финансирование, а с другой – препятствуют Илану Шору реализовывать инфраструктурные и социальные проекты, блокируя спонсорские поступления из-за рубежа", - написал Влах на своей странице в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Он напомнил, что власти страны не выделяли денег для гагаузских сел, блокируют поступление спонсорских средств, предназначенных для ремонта дорог. Также под ударом оказалась социальная инициатива гагаузских властей по оказанию помощи пенсионерам.
Ранее автор законопроекта, депутат от ПДС Раду Мариан сообщал, что центральный республиканский бюджет недополучил 640 миллионов леев (35,3 миллиона долларов) от возврата НДС из бюджетных ассигнований автономии.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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