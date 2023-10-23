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Во Франции задержали мужчину с ножами, кричавшего "Аллах акбар", пишут СМИ - РИА Новости, 23.10.2023
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23:43 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/frantsiya-1904818623.html
Во Франции задержали мужчину с ножами, кричавшего "Аллах акбар", пишут СМИ
Во Франции задержали мужчину с ножами, кричавшего "Аллах акбар", пишут СМИ - РИА Новости, 23.10.2023
Во Франции задержали мужчину с ножами, кричавшего "Аллах акбар", пишут СМИ
Французские правоохранители задержали мужчину, кричавшего "Аллах акбар" и угрожавшего ножами возле отделения полиции в Реймсе на северо-востоке страны, сообщает РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T23:43
2023-10-23T23:43
в мире
реймс
франция
жеральд дарманен
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ПАРИЖ, 23 окт - РИА Новости. Французские правоохранители задержали мужчину, кричавшего "Аллах акбар" и угрожавшего ножами возле отделения полиции в Реймсе на северо-востоке страны, сообщает портал Actu17 со ссылкой на источники. Согласно источникам издания, мужчина был взят под стражу. Ранее он уже попадал в поле зрения полиции. В его машине, припаркованной недалеко от полицейского участка, не обнаружили опасных предметов. Начато расследование с целью установления мотивов подозреваемого. "Как стало известно Actu17, в понедельник около 13.00 часов (14.00 часов мск - ред.) у отделения полиции в Реймсе появился мужчина, угрожавший полицейским несколькими ножами и кричавший "Аллах акбар". Он был обезврежен при помощи электрошокового пистолета и задержан", - сообщает издание. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен также подтвердил в своем аккаунте в соцсети X информацию о задержании мужчины с ножами в Реймсе.
https://ria.ru/20231021/fr-1904383178.html
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в мире, реймс, франция, жеральд дарманен
В мире, Реймс, Франция, Жеральд Дарманен
Во Франции задержали мужчину с ножами, кричавшего "Аллах акбар", пишут СМИ

Actu17: во Франции задержали мужчину с ножами, кричавшего "Аллах акбар"

© AP Photo / Kamil ZigniogluСотрудники полиции Франции
Сотрудники полиции Франции - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© AP Photo / Kamil Zignioglu
Сотрудники полиции Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 23 окт - РИА Новости. Французские правоохранители задержали мужчину, кричавшего "Аллах акбар" и угрожавшего ножами возле отделения полиции в Реймсе на северо-востоке страны, сообщает портал Actu17 со ссылкой на источники.
Согласно источникам издания, мужчина был взят под стражу. Ранее он уже попадал в поле зрения полиции. В его машине, припаркованной недалеко от полицейского участка, не обнаружили опасных предметов. Начато расследование с целью установления мотивов подозреваемого.
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"Как стало известно Actu17, в понедельник около 13.00 часов (14.00 часов мск - ред.) у отделения полиции в Реймсе появился мужчина, угрожавший полицейским несколькими ножами и кричавший "Аллах акбар". Он был обезврежен при помощи электрошокового пистолета и задержан", - сообщает издание.
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен также подтвердил в своем аккаунте в соцсети X информацию о задержании мужчины с ножами в Реймсе.
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